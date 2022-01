Un duo Zidane et Varane au Rodez Aveyron Football

Enzo Zidane, fils de du champion du monde 1998, et Jonathan Varane, demi-frère du champion du monde 2018, jouent actuellement en Ligue 2 pour le Rodez Aveyron Football.

C’est un petit air du Réal Madrid qui souffle sur le Rodez Aveyron Football (RAF). Sur la feuille de match, deux grands noms : Zidane et Varane. Mais à défaut de Zinedine et de Raphaël, tous deux champions du monde, ce sont Enzo et Jonathan qui portent le maillot ruthénois.

En effet, après Enzo Zidane, fils du champion du monde 1998 Zinedine Zidane, le RAF accueille désormais Jonathan Varane, le demi-frère du champion du monde 2018 Raphaël Varane.

Il portera les couleurs ruthénoises pour les 6 prochains mois, bienvenue à 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗩𝗮𝗿𝗮𝗻𝗲 ❤️💛 Il arrive sous forme de prêt et en provenance du @RCLens !

Ce dernier a été prêté et jouera donc avec Rodez en Ligue 2 pendant six mois avant de réintégrer son club par la suite. Le RAF qualifie le joueur, âgé de 20 ans, de « pur produit de la formation du Racing Club de Lens », où il a évolué dans les catégories U17 et U19, puis dans l’équipe réserve. Le joueur a fait sa première apparition avec le groupe professionnel en décembre dernier face au FC Nantes lors de la 18ème journée de championnat. « Milieu de terrain, il est capable de jouer récupérateur ou relayeur et peut également évoluer dans la défense à trois », ajoute le club de Rodez.

Varane rejoint donc Zidane à Rodez

En juin dernier, le Rodez Aveyron Football avait déjà fait parler de lui en recrutant Enzo Zidane, le fils aîné de Zinedine Zidane.

C’est la première fois qu’un des quatre enfants du joueur signe dans un club français. Enzo Zidane a évolué dans les effectifs du Real Madrid, où son père était entraîneur, de 2011 à 2017. Il a ensuite intégré le Deportivo Alavés (deuxième division espagnole), le FC Lausanne-Sport (première division suisse), le CF Rayo Majadahonda (pour un prêt, deuxième division espagnole), le CD Aves (première division portugaise) et le UD Almeria (deuxième division espagnole) avant de s’engager avec le club de Rodez, où il porte le numéro 5.