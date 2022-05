Patrimoine : L’une des plus vieilles maisons de France se trouve en Aveyron

La Maison de Jeanne est l’une des plus vieilles maisons de France. Située dans le département de l’Aveyron à Sévérac-le-Château, cette bâtisse a été largement médiatisée sur Internet depuis mai 2017.

La maison de Jeanne en Aveyron. Tetu ( CC BY-SA 2.0 )

Avec sa construction irrégulière, son ossature en bois et ses murs en torchis, la “Maison de Jeanne”, du nom de sa dernière propriétaire, artiste peintre, est l’une des plus vieilles d’Aveyron. Datée du XIVe siècle, cette bâtisse a été révélée au grand jour par un touriste américain en 2017. Le jeune homme a posté un cliché de l’antique bâtisse sur un réseau social américain. En quelques heures seulement, la photo est devenue virale. Cette image a obtenu plus de 1,7 million de “j’aime” et des milliers de commentaires en quelques jours. Certains internautes y ont vu un décor de la série “Game of Thrones”, d’autres, la maison des Weasley dans “Harry Potter”.

Située au cœur de Séverac-le-Château, au 10 rue de la Rue Belvezet, à l’angle du Passage de l’Hospice, cette maisonnette est à la fois atypique et représentative de l’architecture de l’époque en Rouergue. En effet, elle dispose d’un rez-de-chaussée plus petit que les deux étages supérieurs. Une particularité répandue et destinée à réduire l’impôt, alors proportionnel à l’emprise au sol des bâtiments. Autre caractéristique de la “Maison de Jeanne” : une cave voûtée contenant des mangeoires.

Une restauration a été réalisée par la municipalité

Pour préserver ce patrimoine aveyronnais, la municipalité de Séverac-le-Château a souhaité rachetée la bâtisse et la restaurer. Pour cela, elle a lancé une campagne de mécénat qui a permis de financer une partie des travaux. La charpente a été entièrement rénovée et étanchéifié à la chaux. Ainsi, l’ensemble de la toiture de la maison a été entièrement refait. Les travaux se sont achevés en octobre 2019.

Depuis, la “Maison de Jeanne” fait partie des sites incontournables à visiter à Séverac-le-Château. Elle est accessible en juillet et août, lors des animations médiévales de la région.

Erica DODO BOUNGUENDZA