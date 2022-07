Récap d’actu. Pompier pyromane, faux recrutement du TFC…

Le JT fait son récap d’actu des sept derniers jours, au programme : du sport, avec les résultats des cyclistes d’Occitanie au Tour de France, mais aussi l’étonnant faux recrutement d’un jeune joueur au TFC. Justice aussi, avec un référé sur l’état de la prison de Seysses et le profil d’un pompier pyromane de l’Hérault. Et enfin, le point Covid-19.

Quels résultats pour les cyclistes d’Occitanie au Tour de France ?

Deux cyclistes d’Occitanie ont participé au Tour de France. Photo d’illustration. CC pxhere

Deux cyclistes d’Occitanie ont participé à la 109e édition du Tour de France. Le Toulousain Anthony Perez, 31 ans, et le Tarnais Benjamins Thomas, 26 ans. Ils ont tous les deux fait équipe sous les couleurs de l’équipe Cofidis.

Au classement général, Benjamin Thomas est parvenu à se hisser à la 54e place. Il est également le septième Français le mieux classé. De son côté, Anthony Perez, qui en est à sa cinquième participation, s’est classé en 84e position. Plus de détails dans l’article.

L’incroyable faux recrutement d’un joueur du PSG par le TFC

Le recrutement d’un joueur du centre de formation du PSG par le TFC n’a pas eu lieu. © twitter TFC

L’histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le jeune Lucas, un supporter du TFC, réussit à rentrer dans le Stadium, vide. Avec son maillot tout neuf, il se fait prendre en photo comme s’il venait de signer avec le club. Les photos sont postées sur les réseaux sociaux, où un journaliste le confond avec un jeune joueur du PSG. Il partage l’information et, forcément, la machine s’emballe… Toute l’histoire racontée par le Journal Toulousain.

Toulouse. La justice encore saisie à propos de la prison de Seysses

Les avocats de Toulouse veulent contraindre financièrement le ministère de la Justice à réaliser des travaux à la prison de Seysses. © DISP-Toulouse

Le 4 octobre 2021, le tribunal administratif avait ordonné au ministère de la Justice d’améliorer « d’urgence » les conditions de détention à la prison de Seysses, au sud de Toulouse. Surpopulation, normes d’hygiènes non respectées, rats, cafards… Ce mardi 26 juillet 2022, une audience en référé s’est tenue, car des avocats du Barreau de Toulouse, aux côtés de l’Observatoire international des prisons, demandent à la justice de faire condamner l’État. Ils estiment qu’il n’a toujours pas exécuté la précédente décision, neuf mois plus tard.

Covid-19. Des indicateurs en recul, mais toujours élevés en Occitanie

Le nombre de cas de Covid-19 en Occitanie est en recul durant la 2e quinzaine du mois de juillet. Il reste cependant à un niveau élevé. Crédit photo : licence Pixabay – TheDigitalArtist

« Avec une baisse de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques, la tendance est à l’amélioration », se réjouit l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son bulletin Covid-19 publié le mardi 26 juillet.

La Haute-Garonne n’est plus le département le plus touché d’Occitanie, car la place revient désormais aux Pyrénées-Orientales avec un taux d’incidence de 1 018 cas pour 100 000 habitants.

Mais la tendance est différente dans les établissements de santé : les prises en charge liée à la Covid-19 augmentent. L’ARS recense 1 641 hospitalisations en cours, contre 1 478 il y a quinze jours. Une proportion observable également dans les unités de soins critiques. Tous les chiffres dans l’article du JT.

Incendies dans l’Hérault : que sait-on du pompier pyromane interpellé ?

CC jlujuro -pixabay

Ce jeudi 28 juillet, un pompier volontaire et conseiller municipal de 36 ans a avoué être à l’origine de plusieurs incendies. L’histoire se déroule au village de Saint-Jean-de-la-Blaquière dans l’Hérault, et les faits ont eu lieu sur la commune et ses environs.

L’homme a été placé en garde à vue depuis le jour de son interpellation, le mardi 26 juillet ,et a reconnu avoir provoqué huit départs de feu depuis le mois de mai.

Le Journal Toulousain l’avait rencontré l’année dernière, à l’occasion d’un article sur le métier de forestier-sapeur qu’il exerçait depuis près de 15 ans. Voici donc le profil de ce pompier pyromane, qui partageait déjà sa sensation d’adrénaline lors des interventions.