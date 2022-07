Quels résultats pour les cyclistes d’Occitanie au Tour de France ?

Deux cyclistes d’Occitanie, le Toulousain Anthony Perez et le Tarnais Benjamins Thomas, ont participé au Tour de France. Bien qu’ils n’aient pas remporté d’étape, ils n’ont pas fait que de la figuration.

Deux cyclistes d’Occitanie ont participé au Tour de France. Photo d’illustration. CC pxhere

Le Tour de France s’est achevé dimanche 24 juillet sur l’avenue des Champs-Elysée à Paris. Sur la première marche du podium, Jonas Vingegaard, 25 ans, remporte la Grande boucle pour la première fois de sa carrière. Bien qu’il n’ait pas eu le loisir de le porter, il est également le porteur du maillot à pois. Le Danois devance le Slovène Tadej Pogačar et le Britannique Geraint Thomas.

Deux cyclistes d’Occitanie ont aussi participé à cette 109e édition du Tour de France. Il s’agit du Toulousain Anthony Perez, 31 ans, et du Tarnais Benjamins Thomas, 26 ans. Ils ont tous les deux été sélectionnés par Cofidis pour prendre part à la course. L’équipe souhaitait une formation « complémentaire, éclectique et déterminée », comme l’explique France Bleu.

Un cycliste d’Occitanie dans le Top 10 des Français au Tour de France

Les coureurs d’Occitanie sont cependant loin du podium du Tour de France. Au classement général, Benjamin Thomas, né à Lavaur, qui participe à la course pour la première fois, est parvenu à se hisser à la 54e position. Il n’a pas gagné d’étape, mais il est tout de même le septième Français le mieux classé, derrière Maxime Bouet, de la team Arkea-Samsic, en 50e place.

De son côté, Anthony Perez, qui en est à sa cinquième Grande boucle, s’est classé en 84e place. Il n’a pas remporté d’étape, mais il a brillé durant la quatrième journée de la course, mardi 5 juillet. Le Toulousain était en tête durant la majeure partie de la course entre Dunkerque et Calais, ce qui lui a permis de décrocher ce jour-là le maillot rouge, celui de la combativité.