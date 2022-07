L’incroyable faux recrutement d’un joueur du PSG par le TFC

Après quelques photos au Stadium et une « vanne à des potes », le jeune Lucas a découvert qu’il avait été recruté par le TFC. Mais il n’en est rien.

Le recrutement d’un joueur du centre de formation du PSG par le TFC n’a pas eu lieu. © twitter TFC

L’emballement aura duré quelques heures. Le jeune Lucas raconte une histoire improbable, lundi 25 juillet sur Twitter. Son tweet « Comment j’ai signé au Toulouse Football Club pendant 5 heures sans faire exprès » cumulé déjà plus de seize mille mentions “j’aime”.

Au moment où on part ducoup y’a un mec qui faisait des travaux ou on sait pas trop quoi qui nous dit que si on fait pas de mal on peut faire un mini tour du stade. Donc on est comme des fous on prend nos meilleurs photos de fou tah les annonces de signature (@EstebanBazGarc2) pic.twitter.com/zEuRLYL25M — Lukahovic (@lucas_frzz) July 25, 2022

En vacances dans la Ville rose avec un ami, il se rend à la boutique du TFC où ils achètent le nouveau maillot du club. Les deux amis font ensuite le tour du Stadium, et surprise, une des entrées est ouverte et leur tend les bras.

« On décide de prendre une photo en vif et de vite bouger, au cas où », raconte Lucas. Mais un employé les autorise à faire un tour, s’ils ne font rien de mal. « Donc on est comme des fous. On prend nos meilleures photos de fou comme les annonces de signature. »

La nouvelle du faux recrutement du TFC s’étale sur les réseaux sociaux

Le jeune homme partage ensuite les clichés sur Instagram « pour vanner des potes ». « Donc là, super. On est bien fier de la vanne et on pensait que c’était fini. Mais on n’était pas préparé pour la suite », écrit Lucas.

En effet, la machine des réseaux sociaux s’emballe. Les photos se retrouvent partagées par un journaliste comme une “info mercato”. Lucas est confondu avec un joueur du centre de formation du PSG, Rafael Fernandes. « Je n’ai aucune idée de comment on en est arrivé là », note le jeune homme.

La fausse information est notamment reprise par lesviolets.com, le site sur l’actualité du TFC, très à jour sur les recrutements du club. L’emballement dure jusqu’à ce qu’un journaliste de l’Équipe note qu’il s’agit d’une erreur. Rafael Fernandes a prolongé son aventure avec le PSG. De son côté, le Toulouse Football Club n’a pas réagi.