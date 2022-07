Covid-19. Des indicateurs en recul, mais toujours élevés en Occitanie

Le nombre de cas de Covid-19 en Occitanie est en recul durant la deuxième quinzaine du mois de juillet. Il reste cependant à un niveau élevé.

La situation se détend. « Avec une baisse de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques, la tendance est à l’amélioration », se réjouit l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son bulletin sur la Covid-19 publié mardi 26 juillet. « C’est encourageant, mais le niveau élevé de ces indicateurs témoigne d’une circulation toujours active du virus dans notre région. »

Sur l’ensemble de l’Occitanie, l’ARS compte 914 personnes positives à la Covid-19 pour cent mille habitants. Une semaine auparavant, l’agence en comptait 1 272. Et le 12 juillet, annonçait 1 432 cas de coronavirus pour cent mille habitants. La Haute-Garonne n’est plus le département le plus touché avec un taux d’incidence de 856. Cette place revient désormais aux Pyrénées-Orientales avec un taux à 1 018.

Hausse des cas de Covid-19 dans les hôpitaux d’Occitanie

La tendance est différente dans les établissements de santé d’Occitanie avec une augmentation des prises en charge liée à la Covid-19. L’ARS recense 1 641 hospitalisations en cours, contre 1 628 la semaine dernière et 1 478 il y a quinze jours. Par ailleurs, 130 personnes sont en réanimation et soins critiques, contre 140 une semaine auparavant, et 114 il y a deux semaines.

« Le maintien des gestes barrières et la vaccination restent essentiels notamment pour protéger les plus vulnérables », note l’ARS. Elle rappelle que « depuis le 20 juillet, la deuxième dose de rappel est étendue aux personnes de 18 à 60 ans vulnérables, aux femmes enceintes, et/ou vivant dans l’entourage de personnes vulnérables, ainsi qu’aux personnes immunodéprimées. Les professionnels de santé et les salariés du secteur sanitaire et médico-social qui le souhaitent pourront également bénéficier de ce deuxième rappel. »