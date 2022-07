Covid-19. Le taux d’incidence double en deux semaines en Occitanie

Le taux d’incidence de la Covid-19 a presque doublé en deux semaines, passant de 764 nouveaux cas pour 100 000 habitants à la fin du mois de juin à 1 431 cas en moyenne pour 100 000 habitants cette semaine.

« L’épidémie ne prend pas de vacances », déplore l’Agence régionale de Santé (ARS) Occitanie : les contaminations à la Covid-19 continuent de progresser à un rythme élevé dans l’ensemble de la région. Selon le dernier rapport de l’ARS, le taux d’incidence a presque doublé en seulement deux semaines. Il est passé de 764 cas en moyenne pour 100 000 habitants à la fin du mois de juin dernier, à 1 431 cas pour 100 000 habitants en moyenne sur les sept derniers jours. Pour rappel, le taux d’incidence avait déjà franchi la barre de 1 000 en moyenne dans la région la semaine dernière.

Selon les indicateurs de l’Assurance Maladie, 12 537 nouveaux cas de contaminations à la Covid-19 ont en moyenne été détectés chaque jour cette semaine. Le taux de positivité des tests est supérieur à 35 %.

Taux d’incidence supérieur à 1 000 cas dans tous les départements d’Occitanie

La semaine dernière, le taux d’incidence ne dépassait pas le cap des 1 000 contaminations en moyenne pour 100 000 habitants dans le Gard, la Lozère et l’Aveyron. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’ensemble des départements ont un taux d’incidence supérieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants. La Haute-Garonne reste cette semaine le territoire le plus touché d’Occitanie, avec un taux d’incidence de 1 713 cas détectés pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours, suivi de près par l’Ariège (1 639), le Gers (1 604) et le Tarn-et-Garonne (1 602). Même s’il reste élevé, le taux d’incidence est le plus faible dans le Gard (1 072).

Les hospitalisations en hausse également

« L’activité à l’hôpital est également en progression », souligne l’ARS Occitanie. 1 478 personnes sont actuellement hospitalisées dans les établissements de santé de la Région, contre 1 346 la semaine dernière. 114 de ces patients sont admis dans des services de réanimation et de soins critiques. Les hospitalisations sont plus nombreuses dans la Haute-Garonne et l’Hérault, mais aussi dans le Gard, les Pyrénées-Orientales et l’Aude. Au total, depuis le début de l’épidémie, 7 923 personnes ont perdu la vie à l’hôpital suite à une contamination à la Covid-19, dont 23 ces sept derniers jours.