Covid-19. “Forte hausse” des contaminations en Occitanie

Le nombre de contaminations à la Covid-19 est encore en forte hausse en Occitanie. Le taux d’incidence a franchi la barre de mille points. Le nombre de malades dans les établissements de santé est également en augmentation.

La sonnette d’alarme est tirée. « Le nombre de nouveaux cas a de nouveau progressé de 59 % en une semaine pour la moyenne régionale, mais il est nettement plus fort encore dans certains territoires en Occitanie », annonce l’Agence régionale de santé (ARS) dans son bulletin d’information sur la Covid-19 publié mardi 5 juillet. Elle point « des contaminations encore en forte hausse ».

Au niveau régional, le taux d’incidence du coronavirus s’élève désormais à 1 221 cas pour cent mille habitants. Il était encore à 764 il y a une semaine. Dans le détail, il est de 1 491 en Haute-Garonne, qui demeure le département le plus touché par la Covid-19 en Occitanie. Il était à 933 sept jours auparavant. Dans le Tarn-et-Garonne, il atteint 1 397, contre 714 la semaine dernière.

Le taux d’incidence de la Covid-19 dans les départements d’Occitanie. Crédit visuel : ARS Occitanie

« Le recours aux tests de dépistage a fortement augmenté, les résultats positifs aussi : un test sur trois confirme une contamination ces derniers jours. Ces indicateurs tendent aussi à progresser en secteur hospitalier », indique l’ARS. En effet, 1 346 personnes sont hospitalisées dans les établissements de santé d’Occitanie à cause de la Covid-19, contre 1 221 une semaine plus tôt. Parmi elles, 69 sont en réanimation et soins critiques, contre 61 sept jours avant.

« C’est le moment de remobiliser tous nos réflexes de protection pour éviter de gâcher l’été. Le bon sens s’impose pour appliquer les gestes barrières au quotidien et se faire dépister au moindre doute. Tous les plus fragiles sont appelés à un rappel vaccinal dès maintenant. Sans attendre le virus », écrit encore l’ARS.