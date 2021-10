Toulouse. Une semaine pour sensibiliser à la qualité de l’air

À l’occasion de la journée nationale de la Qualité de l’air, Atmo Occitanie diffuse, toute la semaine, des informations, nouveaux outils et services.

Donner à tout un chacun les moyens de comprendre, s’informer et agir pour se protéger. C’est l’objectif de cette de semaine de communication organisée par Atmo Occitanie, dans le cadre de la septième édition de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air qui se déroule jeudi 14 octobre.

La pollution parmi les trois premières causes de mortalités évitables

L’observatoire régional de l’air rappelle ainsi que la pollution fait partie des trois premières causes de mortalités évitables en France, avec l’alcool et le tabac. Pour sensibiliser un large public, l’agence donne plusieurs rendez-vous cette semaine pour présenter ses nouveaux outils et services.

Exposition pédagogique

Cela commence dès ce lundi 11 octobre avec la diffusion d’une une toute nouvelle exposition pédagogique pour les animations grand public intitulée Changeons d’air ! Composée de six panneaux sur enrouleurs, cette exposition présente présente les enjeux

sanitaires et environnementaux de la pollution, les sources de pollution, les bons gestes à adopter…Elle est également disponible en six vidéos thématiques disponibles sur la chaîne Youtube d’Atmo Occitanie.

La météo quotidienne de la qualité de l’air en Occitanie

Au programme également de cette semaine, Atmo Occitanie reprend ses ateliers de sensibilisation dans les écoles d’Occitanie et qui ont permis à ce jour d’éveiller environ 16 000 élèves de la région aux grands enjeux liés à la qualité de l’air. L’agence mettre également en avant son nouvel service automatisé de prévision quotidienne de la qualité de l’air en région. Un outil mis à disposition gratuitement permettant d’afficher sur un site, avec mise à jour automatique, ou toute autre supports de communication.

Quelle part de la population exposée à une mauvaise qualité de l’air en Occitanie ?

Enfin, jeudi 14 octobre, Atmo Occitanie diffusera une estimation de la part de la population régionale exposée à un dépassement des valeurs guides recommandées par l’OMS pour la protection de la santé humaine. “Mises à jour le 22 septembre dernier, ces valeurs guides

sont désormais des repères plus exigeants pour une reconnaissance plus grande de l’impact sanitaire de la qualité de l’air”, indique l’organisme.