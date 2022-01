Covid-19 : réouverture du vaccinodrome de Colomiers

En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, la Ville de Colomiers a décidé de rouvrir les portes de son vaccinodrome contre la Covid-19 sur le site de Capitany à partir du mardi 11 janvier prochain. Et ce, pour au moins un mois et demi.

En Haute-Garonne, la mairie de Colomiers, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, annonce la réouverture de son vaccinodrome contre la Covid-19, cette fois-ci de retour au complexe sportif de Capitany, sur l’avenue Yves Brunaud. Les rendez-vous seront possibles à partir du mardi 11 janvier prochain et le resteront au moins jusqu’au samedi 26 février. L’ouverture est donc prévue du mardi au samedi, de 9h à 13h, puis de 14h à 18h.

Pour rappel, le dernier vaccinodrome de Colomiers, anciennement installé dans la salle Gascogne, avait fermé ses portes le 30 octobre dernier à cause de la baisse du nombre de rendez-vous. Suite aux nouvelles recommandations gouvernementales, un premier centre de vaccination a rouvert ses portes le 2 décembre dernier (chemin de l’Armurié), pour répondre à la forte demande de troisièmes doses de vaccin.

Dix professionnels de santé mobilisés chaque jour pour la vaccination

L’objectif de ce vaccinodrome est de réaliser 280 injections de vaccin contre la Covid-19 en moyenne chaque jour. Pour cela, « la coordination du centre sera assurée par un médecin de la Communauté professionnelle territoriale de santé de l’Ouest toulousain (CPTS) pour le volet médical, et par un agent municipal de la ville de Colomiers pour le volet organisationnel et logistique », explique Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole. Au total, une dizaine de professionnels seront donc mobilisés sur le site, dont un médecin, trois infirmiers et six agents municipaux.

Une ligne de vaccination dédiée aux enfants à Colomiers

Le centre de vaccination columérin sera organisé en quatre files d’attente, dont une dédiée aux enfants. Pour rappel, la vaccination pédiatrique est autorisée pour tous les enfants les 5 à 11 ans depuis le mercredi 22 décembre dernier, suite à l’avis favorable émis par la Haute Autorité de Santé (HAS). Elle était déjà ouverte pour les plus petits présentant une comorbidité ou vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée depuis le 15 décembre 2021.

À Colomiers, la vaccination des enfants sera prioritairement assurée par le médecin présent sur le site. La prise de rendez-vous est possible à compter de ce mardi 4 janvier à partir de la plateforme Keldoc.com.