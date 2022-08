Cyclisme. Le tarnais Benjamin Thomas s’offre deux médailles d’or

Le cycliste tarnais Benjamin Thomas a remporté deux médailles d’or, ce vendredi 12 août à Munich, aux Championnats européens de cyclisme. Deux victoires sur piste : une première en poursuite par équipes, et une seconde à la course aux points.

Dans sa carrière, Benjamin Thomas a également remporté plusieurs médailles d’Or aux championnats du monde, comme ici, à Berlin, en 2020. Crédit photo : Tim Rademacher (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

Quelques semaines après sa bonne performance au Tour de France, il est de retour en forme. Benjamin Thomas, le cycliste de 26 ans originaire de Lavaur, dans le Tarn, a remporté deux nouvelles médailles d’or à ajouter à son palmarès.

Deux victoires obtenues ce vendredi 12 août 2022 aux Championnats d’Europe de cyclisme. Ceux-ci se tiennent du 11 au 21 août, à Munich, en Allemagne. Le Français a pu y rappeler ses qualités sur piste.

Benjamin Thomas, vainqueur en individuel et en équipe

La première médaille d’or a été récupérée lors de l’épreuve de poursuite par équipes. Aux côtés de ses coéquipiers Quentin Lafargue, Valentin Tabellion, et Thomas Denis, Benjamin Thomas a battu les danois en finale. C’est la quatrième fois que le cycliste tarnais remporte cette épreuve dans sa carrière (dont une fois en catégorie espoirs).

Sa seconde médaille est venue deux heures plus tard. Une confirmation de son talent indéniable sur la course individuelle aux points. Benjamin Thomas termine devant le belge Robbe Ghys et vient donc agrandir son palmarès. En effet, le Français possédait déjà trois titres de champion d’Europe et deux titres de champion du monde (dont un en catégorie juniors) en course aux points.

Dans la même journée, les Français ont réussi à récupérer une médaille d’argent en vitesse par équipes. Côté féminin, c’est une médaille de bronze qui est ramenée pour la poursuite en équipes.