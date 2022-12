Le concessionnaire de l’autoroute Toulouse-Castres (A69), Atosca, annonce la création de 1 000 emplois, directs ou indirects, pour la construction et l’entretien de l’infrastructure.

L’autoroute Toulouse-Castres devrait générer 1 000 emplois ©christophe.mouton (image d’illustration)

Alors que sa construction fait encore polémique, et que l’enquête publique environnementale est encore en cours, les acteurs du projet de l’autoroute Toulouse-Castres (A69) multiplient les annonces. La dernière en date ? Le concessionnaire Atosca assure pouvoir créer 1 000 emplois, directs et indirects, pour la construction et l’entretien de l’infrastructure. « C’est bien la preuve que notre engagement dans ce projet porte une dimension sociale », plaide Martial Gerlinger, son directeur général.

Déjà, « une cinquantaine de postes de conducteurs d’engins et d’aides coffreurs sont à pourvoir », affirme Atosca. Et d’autres offres suivront, jusqu’à atteindre les 1 000 emplois, comme l’entreprise s’y était engagée. Elle précise d’ailleurs que les recrutements de personnes devant travailler directement sur le chantier, se feront en contrat à durée indéterminée.

Des emplois qui bénéficieront aux habitants du Tarn

Parmi les 1 000 emplois en voie de création, une partie sera réservée à des personnes éloignées du marché du travail ou en reconversion professionnelle résidant dans le Tarn. Pour les former, le concessionnaire de l’autoroute Toulouse-Castres prévoit d’installer son propre centre de formation à Villeneuve-les-Lavaur. Il sera opérationnel dès le début de l’année 2023.

Des emplois pour les habitants mais aussi des marchés pour les entreprises locales. En effet, Atosca s’est engagé à travailler avec ces dernières à hauteur de 50 millions d’euros pour la construction et l’entretien de l’autoroute A69. Une promesse qui devrait également permettre de soutenir des emplois, au moins pendant 55 ans, durée de la concession.

Selon Martial Gerlinger, « l’A69 est une autoroute insérée dans son territoire pour laquelle en tant que concessionnaire, nous avons à cœur de créer des emplois durables et de soutenir le dynamisme économique du département du Tarn ».