Autoroute A69. Des associations et une Mairie préparent la riposte

Après la délivrance des autorisations environnementales et l’annonce du démarrage des travaux de l’A69, des associations et une Mairie du Tarn préparent un recours en justice.

Après la délivrance des autorisations environnementales de l’A69, des associations et une Mairie du Tarn préparent un recours en justice. Photo d’illustration. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Guillaume de clermont 60

La réponse n’a pas tardé. Dix associations et la Mairie de Teulat, dans le Tarn, annoncent qu’elles vont attaquer les autorisations environnementales délivrées par la préfecture de la Haute-Garonne et du Tarn pour la construction de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

« À toute vitesse, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont signé le 1er mars, soit le lendemain de la commission départementale de l’environnement (CODERST), les autorisations environnementales pour construire et exploiter les aménagements routiers de l’autoroute. Ces autorisations environnementales seront attaquées devant la juridiction administrative par nos associations », indiquent-elles dans un communiqué commun sur les réseaux sociaux.

« Parfaite méconnaissance des avis formulés par les organismes consultés »

Les opposants à la construction de l’autoroute A69 dénoncent la « parfaite méconnaissance des avis formulés par les organismes consultés ». Ils vont mettre en avant les réserves de la commission d’enquête publique sur l’impact environnemental du projet. Elle a délivré un avis favorable accompagné de réserves concernent notamment le montant du péage de cet axe routier.

La commission pointe « le tarif élevé de l’autoroute comparé à celui des autres villes entourant Toulouse ». Elle considère « qu’abaisser d’un tiers (voire plus) le coût du péage lui paraît raisonnable pour rendre l’A69 accessible à davantage de personnes et plus équitable par rapport au cas d’Albi notamment ».

Début des travaux de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres

Les autorisations environnementales étaient les derniers documents administratifs nécessaires pour permettre le lancement des travaux de l’A69. Lundi 6 mars, le concessionnaire Atosca a fait part du démarrage des travaux.

« La construction de l’autoroute A69 va se dérouler selon un phasage précis, étudié pour limiter au maximum la gêne aux riverains et aux usagers du réseau local », indique le concessionnaire.