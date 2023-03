Toulouse-Castres. Le dernier obstacle à l’autoroute A69 est levé

Les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré les autorisations environnementales nécessaires au lancement des travaux de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

Les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré les dernières autorisations nécessaires au début des travaux de l’autoroute A69. Photo d’illustration. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Guillaume de clermont 60

Le feu passe au vert. Les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré les autorisations environnementales en vue de la construction de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres ce vendredi 3 mars.

Il s’agit de la dernière étape requise pour donner le coup d’envoi des travaux de construction de cet itinéraire très décrié. En revanche, les fouilles et les travaux préparatoires au lancement du chantier ont déjà commencé, comme l’a déploré la maire de Teulat.

L’autoroute A69 doit permettre de relier Toulouse et Castres en moins d’une heure, contre 1h15 aujourd’hui. Mais les opposants au projet dénoncent l’impact environnemental de cet itinéraire.

Le projet de l’autoroute A69 définitivement validé

La délivrance des autorisations environnementales n’est pas une véritable surprise. En effet, depuis 2019, le chantier est classé “priorité nationale” par l’État dans la Loi Mobilité.

Cependant, les préfectures de la Haute-Garonne et du Tarn font savoir qu’avant de délivrer les autorisations pour la partie du chantier sur leur territoire, elles ont consulté le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de leur département.

« Bien que la saisine du CODERST n’est pas obligatoire, les préfets ont pris l’initiative de solliciter l’avis de ces instances départementales, notamment sur les mesures que l’État prescrit aux deux concessionnaires autoroutiers, ASF et ATOSCA », indique les préfectures.

Après s’être rassemblés à Toulouse et à Albi, les deux conseils ont délivré un avis favorable à l’autoroute A69 entre la Ville rose et Castres.