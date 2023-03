Début des travaux de l’A69 entre Toulouse et Castres

Après la délivrance des autorisations environnementales par les préfectures de la Haute-Garonne et du Tarn, les travaux de l’A69 entre Toulouse et Castre ont débuté lundi 6 mars.

Un départ sur les chapeaux de roue. Le concessionnaire Atosca annonce ce lundi 6 mars le démarrage des travaux de construction de l’autoroute A69, reliant Verfeil, à une vingtaine de minutes à l’Est de Toulouse, à Castres.

Cette annonce intervient seulement trois jours après la délivrance, vendredi 3 mars, des autorisations environnementales par les préfectures de Haute-Garonne et du Tarn. Il s’agissait du dernier document administratif nécessaire pour permettre le lancement des travaux.

« La construction de l’autoroute A69 va se dérouler selon un phasage précis, étudié pour limiter au maximum la gêne aux riverains et aux usagers du réseau local », indique le concessionnaire.

Le début des travaux de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres

Atosca explique que dans les prochaines semaines, les équipes vont notamment terminer les diagnostics archéologiques. Elles vont aussi installer la base de vie qui accueillera les collaborateurs des entreprises de travaux et les engins du chantier.

Les prochains jours seront aussi nécessaires pour dégager les emprises de la future autoroute, c’est-à-dire débroussailler et réaliser les travaux forestiers requis en appliquant les mesures prévues pour préserver la faune et les milieux naturels. Enfin, il faudra dévier les réseaux d’eau, électricité et de télécommunication.

« De façon simultanée, les constats d’huissier avant travaux seront réalisés. L’objectif est d’obtenir, avant le démarrage du chantier, un état des lieux des habitations et des routes situées à proximité de la future autoroute. Cette photo initiale permettra de constater les éventuelles incidences liées aux travaux et, le cas échéant, de procéder à la remise en état lorsque l’autoroute sera mise en service », fait savoir Atosca.

Le concessionnaire rappelle qu’il s’est engagé à « insérer de manière exemplaire l’autoroute A69 dans son environnement, en concertation avec les acteurs du territoire ». « De nombreuses mesures seront ainsi mises en œuvre afin que cette liaison réponde véritablement aux enjeux de transition énergétique et écologique », déclare Atosca.

Il convient de rappeler que l’A69 est classé “priorité nationale” par l’État dans la Loi Mobilité en 2018.