Le financement de l’autoroute A69, un nouvel obstacle au projet

La commission d’enquête sur l’impact environnemental du projet d’autoroute A69 a rendu un avis favorable, mais émet une réserve sur son financement.

Photo d’illustration : la déviation de la route nationale 31 depuis le pont de l’échangeur de Breuil-le-Sec (Oise). Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Guillaume de clermont 60

La réalisation ou non de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres n’est pas encore une affaire réglée. Et ce, malgré l’avis favorable rendu à l’unanimité par la commission d’enquête sur son impact environnemental jeudi 9 février. Il s’agit là d’une étape importante, très attendue, autant par l’État et les collectivités que par les opposants au projet.

L’avis favorable sonne comme un “top départ” pour la réalisation de travaux. Mais à la lecture du document, il s’avère que la commission d’enquête a assorti son avis favorable de réserves. L’une d’entre elles porte sur le coût et le financement de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

La commission d’enquête point le financement de l’autoroute A69

La commission pointe « le tarif élevé de l’autoroute comparé à celui des autres villes entourant Toulouse ». Elle considère « qu’abaisser d’un tiers (voire plus) le coût du péage lui paraît raisonnable pour rendre l’A69 accessible à davantage de personnes et plus équitable par rapport au cas d’Albi notamment ».

Et la commission va plus loin en rappelant que « l’État et les Collectivités Territoriales étaient disposés à contribuer au projet à hauteur de 220 millions d’euros lors de la DUP. Il n’y a pas de raison que cet effort ait été réduit à 23 millions pour un projet jugé aussi stratégique et vital. »

Des réserves « hors sujet » pour Christophe Ramond

Au regard de cet argument pointé par la commission d’enquête, les écologistes rappellent l’existence d’alternatives : « Suite à la réserve sur le montant du prix des péages, nous appelons à l’organisation d’une table ronde des porteurs de projet afin d’examiner les conséquences de cette réserve émise par la commission d’enquête. Nous rappelons nos propositions alternatives déposées dans le cadre de l’enquête publique qui permettraient de conjuguer le développement économique des communes du Tarn, l’impératif écologique et la nécessité de maintenir les infrastructures de mobilité sous maîtrise publique. »

Pour sa part, le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, considère cette réserve est « un peu hors sujet ». Il explique dans les colonnes de France 3 : « On peut tous avoir son avis sur le coût du péage, mais la commission devait rendre un avis sur la question environnementale pas sur le reste à charge pour les usagers. »