Tarn. La RD 60 fermée entre Castres et Labruguière

La route départementale (RD) 60, qui relie Castres et Labruguière, sera fermée à la circulation entre le lundi 22 août et le vendredi 2 septembre 2022. La conséquence de travaux de rénovation, qui sont en cours sur le pont sur le Thoré, à Hauterive.

Les travaux de rénovation du pont sur le Thoré vont provoquer une interruption de circulation pendant deux semaines. Crédit photo : Chabe01 (Wikimedia commons) CC BY-SA.

Il entre dans sa phase de fermeture au public, qui devra trouver une alternative pour ses déplacements pendant deux semaines. Le pont sur le Thoré, ou pont de Hauterive, est en travaux en raison d’une rénovation par le Département du Tarn. L’impact de cette nouvelle phase de travaux est la fermeture, du lundi 22 août au vendredi 2 septembre 2022, de la route départementale (RD 60), entre Castres et Labruguière.

Les travaux du pont sur le Thoré

Le pont de Hauterive, qui enjambe le Thoré, a été construit en 1927. C’est un pont en arc, dit de type “Bowstring”, de 70 mètres de long pour 15 mètres de haut. Il fait ainsi partie des ouvrages remarquables du patrimoine tarnais.

À ce titre, il a le droit à sa rénovation. Celle-ci a débuté le 25 juin, et devrait durer jusque fin septembre. Les travaux consistent à réparer les éclats de béton, protéger l’ouvrage avec un enduit, et repeindre les garde-corps. Les poutres sont ainsi traitées par hydrodémolition et ragréage.

C’est la phase de réparation du béton au milieu du pont qui oblige les rénovateurs à fermer ce point de transit de la RD 60 entre Castres et Labruguière. Car dans un premier temps, un échafaudage avait été mis en place, à l’aide d’acrobates, pour laisser le pont ouvert, en circulation alternée par feux. C’est d’ailleurs le système qui devrait continuer à s’appliquer entre le 2 septembre et la fin des travaux.