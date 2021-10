Amélie de Montchalin et Gabriel Attal en visite dans le Tarn aujourd’hui

La ministre de la Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sont aujourd’hui en déplacement dans le Tarn. Leur objectif est de mesurer l’impact des mesures gouvernementales en matière de pouvoir d’achat auprès des habitants et des commerçants.

Alors que Jean Castex est dans le Lot, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique et Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement sont en déplacement dans le Tarn ce vendredi 29 octobre. Leur objectif est de mesurer, sur le terrain, l’action du gouvernement en matière de pouvoir d’achat, d’égalité des territoires et de relance économique.

Début de cette journée de visite Ministérielle dans le Tarn de @GabrielAttal et d’@AdeMontchalin. 🗣 Sur le terrain au contact des commerçants des rues médiévales à Graulhet, nous avons pu constater toute l’avancée du projet de réhabilitation du quartier grâce à #FranceRelance. pic.twitter.com/vetvMIunWO — Muriel RoquesEtienne (@MRoquesetienne) October 29, 2021

Ce matin, les élus rencontrent les commerçants de Graulhet, pour discuter de l’évolution du territoire, bénéficiaire du programme gouvernemental “Petites villes de demain”. Ce dernier vise à redynamiser les territoires grâce à un accompagnement des collectivités « dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement », explique le gouvernement, qui a alloué un budget de trois milliards d’euros à ce programme. Des échanges avec les riverains sont également prévus.

Aides, primes… Quel impact ?

En fin de matinée, Gabriel Attal et Amélie de Montchalin se rendront à Castres, chez un concessionnaire automobile Peugeot. Ils évoqueront alors le recours à la prime à la conversion et son impact sur l’activité du professionnel. Après plus d’une heure d’échanges, la visite dans la sous-préfecture du Tarn se poursuivra au siège du groupe Sirea (spécialiste en ingénierie industrielle, ndlr), qui a bénéficié de 683 000 euros grâce au fonds “France Relance” mis en place par le gouvernement depuis plus d’un an. L’entreprise l’a notamment investi dans son projet de système de conversion et de gestion d’énergie dédié aux énergies renouvelables.

À Réalmont cette fois-ci, les membres du gouvernement se rendront chez un particulier bénéficiaire de “Ma Prime Rénov’” qui entreprend actuellement des travaux de rénovation énergétique. Enfin, la ministre et le secrétaire d’État termineront leur visite chez un opticien dans le centre commercial de Mazars, avec qui ils échangeront sur la mise en œuvre du “reste à charge zéro” pour les lunettes et appareils auditifs.

Une réunion publique s’est déroulée hier

Les élus sont en réalité arrivés hier dans le Tarn à l’occasion d’une réunion publique organisée à Técou. En début de soirée, ils ont échangé avec une centaine de citoyens autour de l’impact des mesures du gouvernement. L’objectif principal était de dresser un « bilan de quatre ans d’actions », selon Murielle Roques-Étienne, députée LREM du Tarn.