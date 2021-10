Lot : Jean Castex à la rencontre des viticulteurs et des industriels ce vendredi

Le Premier ministre Jean Castex se déplace dans le Lot ce vendredi 29 octobre pour rencontrer des viticulteurs de Cahors et des industriels de Figeac. Il visitera également le château de Montal.

C’est la première fois que Jean Castex se rend dans le Lot en tant que Premier ministre. Ce vendredi 29 octobre, il quitte Matignon pour consacrer sa matinée aux enjeux viticoles loitois, en visite au domaine de l’AOC Vins de Cahors, converti à l’agriculture biologique. Il profitera de cette occasion pour échanger avec les représentants de la filière.

Découverte du patrimoine

En milieu d’après-midi, le Premier ministre se rendra au château de Montal, à Saint-Jean-Lespinasse, qui bénéficie actuellement d’un programme de rénovation financé à hauteur de 2,9 millions d’euros par le dispositif gouvernemental “France Relance”. Ce bâtiment représente un véritable témoignage de la Renaissance dans le Quercy. Il a abrité entre ses murs la Joconde, parmi d’autres œuvres du Louvre, durant la période d’occupation de la France.

Rencontre avec l’entreprise Ratier Figeac

Jean Castex achèvera sa journée lotoise par une visite de l’entreprise Ratier Figeac, producteur d’hélices et autres équipements aéronautiques implanté dans l’Ouest du département. Le Premier ministre inaugurera alors le “Centre d’excellence et de recherche” créé par l’industriel. Le nouveau bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés accueille aujourd’hui la conception, les tests, la fabrication et la maintenance des nouvelles générations d’hélices.