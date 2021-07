Tarn-et-Garonne : les communes où le port du masque en extérieur est à nouveau obligatoire

Le variant Delta inquiète. Et raison de sa circulation de plus en plus importante, des mesures au niveau local sont de nouveau en place. Dans le Tarn-et-Garonne, le port du masque est de retour.

La situation sanitaire se dégrade en France. Pour tenter d’enrayer la propagation du variant Delta, des mesures sont prises. Déjà dans les Pyrénées-Orientales, le port du masque est de nouveau obligatoire. Et ce n’est pas le seul département à imposer une telle mesure. Désormais, dans le Tarn-et-Garonne, l’obligation du port du masque sur la voie publique pour toute personne de plus de 11 ans est exigée jusqu’au 7 août sur l’ensemble du département. Une obligation dans les lieux qui ne permettent pas d’écarter le risque de regroupement et d’observer une distanciation physique. Cela concerne donc les marchés de plein vent, les brocantes, les vide-greniers, les ventes au déballage, les fêtes foraines, les abords des gares et des abris bus et les files d’attente.

Plus généralement, le port du masque est obligatoire, pour toute personne de 11 ans et plus lorsqu’elle accède à des rassemblements réunions ou activités organisées sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public créant une concentration de personnes.

Cette législation n’est pas la même dans les communes de Montauban, Castelsarrasin et Moissac. Dans ces villes, le port du masque est obligatoire tous les jours de 8h à minuit dans les centres-villes. Il appartient aux maires de définir et de matérialiser par une signalétique les périmètres où le port du masque est obligatoire. L’obligation du port du masque, s’accompagne en tout lieu et en tout temps, d’un respect strict des gestes barrières.

Quelques exceptions

Toutes ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Enfin, toute personne ne respectant pas l’obligation du port du masque s’expose à des sanctions.