Pyrénées-Orientales : le masque est de nouveau obligatoire à l’extérieur

Le préfet des Pyrénées-Orientales vient de prendre des arrêtés pour renforcer les mesures de prévention contre la Covid-19 : le masque redevient obligatoire sur l’espace public, dans toutes les communes du département.

Les Pyrénées-Orientales connaissent une très forte propagation de la Covid-19, notamment de son variant Delta. Une croissance « inquiétante » selon les mots du préfet du département, Étienne Stoskopf, qui a décidé d’y renforcer les mesures de prévention sanitaire. Il vient ainsi de prendre deux arrêtés qui entreront en vigueur à partir de ce samedi 17 juillet à 6h et jusqu’au lundi 2 août à 6h. Le premier de ces arrêtés rend de nouveau obligatoire le port du masque sur l’espace public dans toutes les communes du département. « Cette mesure ne s’applique pas sur la plage et dans les grands espaces naturels », précise la préfecture.

Consommation d’alcool interdite sur la voie publique

Deuxième mesure : la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et les espaces publics, hors des terrasses de restaurants et des bars.

Les services de l’État dans le département des Pyrénées-Orientales indiquent que ces dispositions pourront être complétées « en fonction de l’évolution des indicateurs sanitaires et de la tension sur le système hospitalier ».

Source : communiqué de presse