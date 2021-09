Tarn-et-Garonne : la maison du don de sang à Montauban lance un appel à la mobilisation

La Ville de Montauban et la Maison du don, dans le Tarn-et-Garonne, lancent un appel à la mobilisation pour permettre à l’établissement français du sang (EFS) de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin.

« Nous avons, plus que jamais, besoin de votre soutien », explique la Maison du don de Montauban. Le département du Tarn-et-Garonne fait face à une pénurie de sang depuis la rentrée. « Le niveau de nos réserves en produits sanguins labiles est historiquement bas et cette baisse perdure depuis plusieurs semaines », poursuit-elle.

Alors, la Ville de Montauban et la Maison du don lancent un appel massif à la mobilisation pour permettre à l’établissement français du sang (EFS) de fournir aux établissements de santé les produits sanguins nécessaires pour soigner les patients hospitalisés. Et les besoins sont urgents, puisque le risque de déprogrammation d’interventions chirurgicales non vitales est élevé.

Comment donner son sang ?

La Maison du don explique que « chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires ». Pour faire un don, il suffit de se rendre directement dans les locaux de l’établissement ou de prendre rendez-vous en ligne via son site internet. « En une heure, vous pouvez sauver trois vies », soutient l’EFS.

Pour se présenter, il faut :

Être âgé de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons de plasma et de plaquettes)

Peser au moins 50 kilogrammes (ou au moins 55 pour les dons de plasma et de plaquettes)

Être muni d’une pièce d’identité

Le pass sanitaire n’est pas demandé. Un entretien préalable au don sera effectué pour vérifier si vous ne possédez pas de contre-indications. Le prélèvement dure sept à dix minutes.

Le site de l’établissement français du sang de Montauban est ouvert : le lundi de 10 heures à 13 heures, puis de 14 heures à 18 heures ; le mercredi de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures ; puis, tous les premiers samedis du mois de 9 heures à 13 heures. Deux collectes de sang sont également organisées vendredi 8 octobre de 12 heures à 19 heures et samedi 9 octobre de 11 heures à 18 heures.

Infos pratiques :

Adresse : 10 rue du Docteur Alibert, 82000 Montauban

Téléphone : 0 800 97 21 00