Tarn-et-Garonne : mort du grand costumier Christian Gasc

Christian Gasc, costumier de renom pour le septième art, originaire du Tarn-et-Garonne, est décédé dans son appartement parisien ce lundi 10 janvier. Dans sa carrière, il a reçu, à quatre reprises, le César du meilleur costume, ainsi qu’un Molière du meilleur créateur de costumes.

Le célèbre costumier Christian Gasc, né le 6 août 1945 à Dunes, dans le Tarn-et-Garonne, est décédé ce lundi 10 janvier dans son appartement parisien, à l’âge de 76 ans. Dans sa carrière, il a travaillé pour de grands noms du cinéma français, comme Bertrand Tavernier, Jeanne Moreau, François Truffaut, Claire Denis, Jean-Luc Godard, André Téchiné ou encore Patrice Leconte. Il a remporté quatre Césars des meilleurs costumes, un Molière du créateur de costumes, ainsi qu’un Satellite Award.

Rien ne le prédestinait à devenir costumier

Pourtant, rien ne prédestinait Christian Gasc à devenir créateur de costumes. Son père était mécanicien. Sa mère, couturière. C’est elle qui lui transmet, dès l’âge de huit ans, sa passion du cinéma. Dans son adolescence, il se rend fréquemment à l’Apollo, cinéma-théâtre de Valence-d’Agen.

Tout juste majeur, il déménage à Paris, pour se faire une place dans le septième art. À la cinémathèque de Chaillot, Christian Gasc fait la rencontre de la réalisatrice Liliane de Kermadec, qui lui propose de travailler sur les costumes de son film Aloïse. Cet événement lance sa carrière.

Une cinquantaine de films, autant de pièces de théâtre

En 1975 également, il crée les costumes de Lumière, mis en scène par Jeanne Moreau, Souvenirs d’en France, d’André Téchiné, puis l’année d’après de Sérail, réalisé par Eduardo de Gregorio et Barocco, à nouveau avec André Téchiné, avec qui il restera très proche.

Au total, dans sa carrière, Christian Gasc a habillé les acteurs d’une cinquantaine de films. Idem pour les pièces de théâtre, dès 1980. À l’opéra, aussi, le costumier met en lumière les personnages, comme ceux de la Così fan tutte, de Mozart, mis en scène par François Rochaix ou encore Siegfried et Le Crépuscule des Dieux de Richard Wagner, mis en scène par Jean-Louis Grinda et Claire Servais. Il montera ainsi, indirectement, sur les plus grandes scènes : Monte-Carlo, Milan, Paris, Londres, Genève…