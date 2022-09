La piscine de Montauban, gérée par la mairie, rouvre ses bassins

Une semaine après sa fermeture par Vert marine, la piscine de Montauban, désormais gérée par la mairie, rouvre ses bassins lundi 12 septembre. L’entrée est gratuite pendant une semaine.

La piscine de Montauban rouvre ses portes lundi 12 septembre. Photo d’illustration. Licence Pixabay

Tout juste une semaine après sa fermeture surprise décidée par le gestionnaire Vert marine, la piscine de Montauban rouvre ses bassins aux nageurs lundi 12 septembre. Le complexe Ingréo est à présent géré par la municipalité montalbanaise à travers une régie provisoire. L’établissement ainsi que son personnel sont réquisitionnés.

« En application du contrat de délégation de service public et en raison de la faute contractuelle de Vert Marine, la reprise de la gestion provisoire du complexe aquatique par la Ville de Montauban permettra l’accueil des publics scolaires, individuels et institutionnels, mais aussi des clubs, aux horaires et conditions habituels dès ce lundi », annonce la mairie dans un communiqué.

« Afin d’accompagner cette reprise d’activité, la Ville de Montauban a le plaisir de vous annoncer que les entrées seront gratuites du lundi 12 au dimanche 18 septembre inclus. »

La fermeture surprise de la piscine de Montauban

À la surprise générale, la société Vert marine, qui exploitait le centre aquatique de Montauban à travers une délégation de service public, a décidé de sa fermeture temporaire à partir du lundi 5 septembre « à cause de la crise énergétique ». La même décision a été prise pour une trentaine de piscines dans l’ensemble du pays.

« Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement et ainsi de mener à bien nos missions de service public », explique l’entreprise dans un communiqué. Elle prétend que « si cette hausse était impactée sur le prix d’entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par trois ».

Dans une vidéo publiée sur un réseau social, Brigitte Barèges s’est dite « scandalisée » par cette décision. « Avant l’été, nous avons rencontré le directeur de Vert marine qui venait nous demander d’augmenter les tarifs. Nous avons eu des discussions au terme desquelles un accord a été trouvé ».