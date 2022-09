La mairie de Montauban prend les commandes de la piscine

Le complexe Ingréo a fermé ses portes sur décision de Vert marine lundi 5 septembre. Mais la mairie a décidé de rouvrir la piscine de Montauban grâce à une régie provisoire.

La mairie a décidé de rouvrir la piscine de Montauban grâce à une régie provisoire. Photo d’illustration. Crédit photo : CC 0 pxhere

La mairie de Montauban a décidé de prendre les commandes de la piscine de Montauban à travers une régie provisoire. La maire de la ville Brigitte Barèges avait annoncé cette intention dans une vidéo publiée sur un réseau social. Le complexe Ingréo est fermé sur décision de son exploitant, Vert marine, depuis lundi 5 septembre.

Pour reprendre en charge la gestion de la piscine de Montauban, la municipalité va réquisitionner le personnel de l’établissement. Les salariés ainsi que le directeur de la structure ont été reçus par la maire.

Les bassins ne devraient pas rouvrir avant ce week-end. Il faut quelques jours pour tout remettre en ordre étant donné que les filtres ont été mis à l’arrêt à la fermeture. Une réouverture est envisageable pour le début de la semaine du 12 septembre. Le prix de l’entrée devrait rester inchangé.

Brigitte Barèges “scandalisée” par la fermeture de la piscine de Montauban

La société Vert marine, qui exploite le centre aquatique de Montauban à travers une délégation de service public, a décidé de sa fermeture temporaire « à cause de la crise énergétique ». Idem pour une trentaine de piscines dans l’ensemble du pays.

« Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement et ainsi de mener à bien nos missions de service public », explique l’entreprise dans un communiqué. Elle prétend que « si cette hausse était impactée sur le prix d’entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par trois ».

Les explications de Vert marine n’ont pas convaincu la maire de Montauban qui se dit « scandalisée » par cette décision. « Avant l’été, nous avons rencontré le directeur de Vert marine qui venait nous demander d’augmenter les tarifs. Nous avons eu des discussions au terme desquelles un accord a été trouvé », fait savoir Brigitte Barèges. Elle cite notamment le raccordement à venir du complexe au réseau de chaleur de la ville, l’augmentation des tarifs de 2 à 3 % et une baisse de la redevance due par l’exploitant.