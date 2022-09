Brigitte Barèges “scandalisée” par la fermeture de la piscine de Montauban

La maire de Montauban Brigitte Barèges est « scandalisée » par la décision de Vert marine de fermer la piscine de la ville à cause de l’augmentation du coût de l’énergie dimanche 4 septembre.

Le centre aquatique de Montauban est fermée depuis la soirée du dimanche 4 septembre. Photo d’illustration. Crédit photo : CC 0 pxhere

C’est la consternation. La maire de Montauban Brigitte Barège est « scandalisée » par la décision de Vert marine de fermer la piscine de Montauban à cause de l’augmentation du coût de l’énergie dans la soirée du dimanche 4 septembre. Dans une vidéo publiée sur un réseau social, elle dénonce « l’attitude inqualifiable de Vert marine qui nous met devant le fait accompli ».

La société Vert marine, qui exploite le centre aquatique de Montauban à travers une délégation de service public, a décidé de sa fermeture temporaire « à cause de la crise énergétique ». Idem pour une trentaine de piscines dans l’ensemble du pays.

« Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement et ainsi de mener à bien nos missions de service public », explique l’entreprise dans un communiqué. Elle prétend que « si cette hausse était impactée sur le prix d’entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par trois ».

Réquisition du personnel de la piscine de Montauban

Les explications de Vert marine n’ont pas convaincu la maire de Montauban. « Avant l’été, nous avons rencontré le directeur de Vert marine qui venait nous demander d’augmenter les tarifs. Nous avons eu des discussions au terme desquelles un accord a été trouvé », fait savoir Brigitte Barèges. Elle cite notamment le raccord à venir du complexe au réseau de chaleur de la ville, l’augmentation des tarifs de 2 à 3 % et une baisse de la redevance due par l’exploitant.

Elle annonce que la ville va reprendre l’exploitation de la piscine en régie provisoire en réquisitionnant le personnel de Vert marine. « L’heure n’est plus à la négociation. Elle a fait son chemin », estime la maire.