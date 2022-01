Ehpad. Une députée du Tarn-et-Garonne demande au gouvernement de réagir

Après les révélation sur la gestion des Ehpad du groupe Orpea, la députée du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault demande au gouvernement de réagir.

Le groupe Orpea est dans la tourmente depuis la publication du livre Les Fossoyeurs, aux éditions Fayard, du journaliste Victor Castanet mercredi 26 janvier. Il y raconte les détails du système mis en place par Orpea pour maximiser sa rentabilité au détriment de ses pensionnaires retraités et de ses salariés. Le journaliste évoque notamment le rationnement de nourriture et le manque de personnel.

Les réactions ont été multiples. Une d’elles vient de la députée du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault. “Les faits décrits dans ce livre, s’ils sont avérés, sont particulièrement graves et choquants, et appellent une réponse urgente. Mais l’onde de choc que suscite ce livre ne doit pas jeter l’opprobre sur tous les établissements. Aussi, je tiens à redire toute ma reconnaissance aux personnels des Ehpad qui, dans leur très grande majorité, font preuve d’une grande bienveillance et d’un vrai professionnalisme.”

Elle rappelle que d’autres révélations ont eu lieu sur ces établissements pour personnes âgées en 2018. “Mon groupe parlementaire a interpellé le Gouvernement pour lui demander de diligenter une inspection et de lancer le plan ‘autonomie’. Aucune de ces actions n’a alors été engagée par le Gouvernement”, regrette la femme politique.

Face à ces nouvelles révélations, elle a donc formulé trois demandes au Gouvernement. Il y a d’abord “l’extension aux Ehpad du droit de visite, dont disposent actuellement les parlementaires pour les lieux de privation de liberté. Ce droit nous permet de réaliser des visites à l’improviste.”

Il y a également “une vraie loi pour l’autonomie et le grand âge, que le Gouvernement a pourtant maintes fois promise pendant le quinquennat, sans jamais la concrétiser”, selon la députée. Et enfin “l’audition immédiate à l’Assemblée nationale du directeur général du groupe incriminé ainsi que l’instauration d’une commission d’enquête parlementaire qui puisse mener une véritable investigation sur les faits relatés et déboucher sur des sanctions.”