Tarn-et-Garonne. Attention à la consommation d’eau potable dans le secteur Nord Ouest du département

Dès ce vendredi 8 avril, la préfecture du Tarn-et-Garonne recommande de ne pas consommer l’eau potable dans certaines communes du département. La raison : des analyses non conformes à la réglementation.

Les habitants du secteur Nord Ouest du département devront rester vigilants quant à la consommation de l’eau. (CC BY-NC-ND Guillaume Coqueblin / Flickr)

Attention à la consommation de l’eau du robinet ! Dans le Tarn-et-Garonne, la préfecture alerte sur les risques à la consommation de l’eau potable dans le secteur Nord Ouest du département. Cette décision survient après des résultats d’analyses non conformes à la réglementation dans certaines communes du département. Dès ce vendredi 8 avril 2022, et jusqu’à nouvel ordre, la préfecture du Tarn-et-Garonne recommande de ne pas consommer l’eau du robinet.

Les communes concernées par la restriction de consommation d’eau potable

Dans un communiqué de presse, la préfecture du Tarn-et-Garonne liste les communes concernées par cette alerte et cette restriction de consommation d’eau potable. Dans le secteur couvert par le Syndicat des eaux de Lauzerte Montaigu Belvèze, les habitants des communes de Belvèze, Bouloc, Lauzerte, Montaigu de Quercy, Sainte-Juliette et les écarts de Tréjouls, sont concernés.

Le secteur couvert par le Syndicat des eaux de Bourg de Visa est également touché par cette restriction. Les communes sont les suivantes : Bourg-de-Visa, Fauroux, Lacour-de-Visa, Miramont de Quercy, Montagudet, Touffailles et les écarts de Brassac. Et pour terminer, les habitants du secteur couvert par le Syndicat EAU47-Nord Séoune devront aussi être vigilants. Les communes concernées sont : Roquecor, Saint-Amans du Pech, Saint-Beauzeil et les écarts de Valeilles.

Les recommandations aux habitants concernés dans le Tarn-et-Garonne

Dans cette situation, quelques recommandations sont communiquées par la préfecture pour éviter les risques :

• ne pas utiliser l’eau du robinet pour des usages alimentaires : pour la boisson, le lavage des dents, la préparation des aliments, de boissons chaudes et glaçons ;

• l’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages : toilette, douche, WC.

Des bouteilles d’eau sont mises à la disposition de la population sous forme d’une distribution de bouteilles d’eau. Elles se feront dès le samedi 9 avril, “et ce jusqu’au retour à la normale”. De 10h à 12h et de 18h à 19h, les habitants pourront venir au dépôt de la mairie de Lauzerte, à Aulery, derrière la caserne des pompiers pour récupérer des bouteilles d’eau.