Sécheresse. Il y a encore des restrictions d’eau en Tarn-et-Garonne

L’absence de pluie en quantité suffisante et des mois de sécheresse impliquent encore des restrictions d’eau en Tarn-et-Garonne.

L’absence de pluie en quantité suffisante et des mois de sécheresse impliquent encore des restrictions d’eau en Tarn-et-Garonne. Photo d’illustration. © Henryk Niestrój / pixabay

Les photos de la Garonne avec un niveau historiquement bas ont fait le tour des réseaux sociaux durant l’été. Depuis, plusieurs mois sont passés. Mais la sécheresse ne s’est pas encore faite oublier. Ainsi, des restrictions d’eau existent encore en Tarn-et-Garonne.

« L’absence de précipitation significative en décembre et les températures élevées pour la saison n’ont pas permis à la situation hydrologique de s’améliorer significativement », selon la préfecture du département. « Les restrictions doivent être poursuivies sur le Quercy, les affluents de Garonne ainsi que le système Neste et ses affluents non réalimentés. »

La préfète de Tarn-et-Garonne a pris le 28 décembre 2022 un arrêté de limitation des prélèvements d’eau à partir du milieu naturel. Il prend effet le dimanche 01 janvier 2023 à partir de minuit.

Restrictions sur les prélèvements agricoles

Cet arrêté concerne les prélèvements agricoles, et plus précisément l’interdiction des prélèvements d’eau deux jours par semaine (niveau 1B) sur les cours d’eau, y compris leurs affluents et les nappes d’accompagnement, suivants :

– Bassin de la Lère non-réalimentée

– Bassin du Lemboulas amont

– Bassin du Lemboulas aval

– Bassin de la Lupte-Lembous

– Bassin de la Sère

– Bassin du Lambon

– Bassin de la Barguelonne amont

– Bassin du Lendou

– Bassin de la Séoune

– Petits affluents de Garonne

– Bassin du Boudouyssou (Tancanne)

L’arrêt prévoit aussi l’interdiction des prélèvements d’eau 3,5 jours par semaine (Niveau 2) sur les cours d’eau, y compris leurs affluents et les nappes d’accompagnement, suivants :

– Rivière Arrats réalimentée

– Petits affluents de l’Arrats

– Rivière Gimone réalimentée

– Petits affluents de Gimone

La carte des restrictions en Tarn-et-Garonne. Crédit photo : Préfecture du Tarn-et-Garonne

Les autres restrictions liées à la sécheresse en Tarn-et-Garonne

L’arrêté encadre les prélèvements dans le milieu naturel pour les particuliers, administrations, collectivités, entreprises, structures d’hébergement et autres usagers assimilés… Pour ces derniers, il y a deux niveaux de restrictions :

– au niveau communal dès lors que la commune est concernée (partiellement ou en totalité) par un niveau de limitation ou d’interdiction. C’est le niveau le plus contraignant des restrictions qui prévaut (voir carte jointe),

– sans distinction du milieu de prélèvement : les eaux superficielles (cours d’eau – plan d’eau) et les eaux souterraines (puits en nappes d’accompagnement – puits en nappes déconnectées).