Toulouse : les images choc de la Garonne à un niveau très bas

La mairie de Toulouse vient de publier des photos impressionnantes de la Garonne à un niveau très bas. En cause : la sécheresse.

Triste spectacle. La mairie de Toulouse a publié des photos de la Garonne ce jeudi 4 août 2022 sur Twitter. C’est un fleuve asséché que l’on peut découvrir sur les clichés. Mais il suffit de se rendre sur le quai de la Daurade, notamment, pour s’en rendre compte.

#JeudiPhoto : La #Garonne a un niveau très bas en ce jeudi 04 août 2022 matin. 📷 Crédits photos : Patrice Nin. Mairie de Toulouse. pic.twitter.com/VnhB3fhkQp — Mairie de Toulouse ☀️ (@Toulouse) August 4, 2022

Le niveau de la Garonne est en effet très bas actuellement. Les fortes chaleurs et l’absence de pluie sont en cause. La Ville rose a effectivement subi plusieurs canicules depuis le début de l’été. Elle sort d’ailleurs d’une troisième vague de chaleur aujourd’hui.

Les communes de Toulouse métropole concernées par des restrictions

Face à la baisse du niveau des cours d’eau, la préfecture de Haute-Garonne a déclenché l’alerte sécheresse. Des mesures de restriction des prélèvements d’eau s’appliquent ainsi dans 23 des 37 communes de la métropole de Toulouse.

Cela concerne Aucamville, Aussonne, Balma, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Seilh, Toulouse et L’Union.

Les différentes restrictions face à la baisse du niveau de la Garonne

Il est donc interdit dans ces communes d’utiliser le réseau d’eau potable pour laver sa voiture hors des stations professionnelles, arroser les pelouses et les espaces verts entre 8h et 20h (sauf potagers) et remplir et mettre à niveau dans la journée (8h à 20h) les piscines privées.

Les habitants ne peuvent pas non plus remplir ou maintenir à niveau des plans d’eau de loisirs à usage personnel. Ces restrictions d’eau s’appliquent jusqu’au mercredi 31 août, sauf en cas d’éventuelles levées ou élargissement des mesures selon l’évolution des conditions hydroclimatiques.