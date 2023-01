Population. Ralentissement de la démographie en Tarn-et-Garonne

En Tarn-et-Garonne, la population augmente de 0,6% par an sur la période 2014-2020. C’est moitié moins que sur la période antérieure.

La population de l’agglomération de Montauban augmente de 0,8% par an, sur la période 2014-2020. Photo d’illustration. ©CC Krzysztof Golik-Wikimedia

La population du Tarn-et-Garonne était de 262 316 habitants au 1er janvier 2020, selon les chiffres dévoilés par l’Insee jeudi 29 décembre. C’est un territoire assez peu peuplé, notamment en raison de sa faible étendue. Il s’agit du huitième département le plus peuplé de la région Occitanie, le 80e au niveau national.

La population du Tarn-et-Garonne augmente grâce à l’excédent migratoire

La population du Tarn-et-Garonne augmente de 0,6% par an sur la période allant de 2014 à 2020. Ce pourcentage est en baisse par rapport à celui observé sur la période précédente, de 2009 à 2014. La croissance était alors de 1,1%. Des baisses sont également constatées au niveau de la région Occitanie et sur le plan national, mais dans des proportions différentes.

En l’espace de six ans, le Tarn-et-Garonne a gagné 9 750 nouveaux habitants. Cette croissance démographique est exclusivement liée à un excédent migratoire de +0,6%. C’est-à-dire qu’il y a plus d’arrivée que de départ. L’autre indicateur, le solde naturel, est à zéro. En d’autres termes, il y a autant de naissances que de décès.

Trois agglomérations gagnent des habitants, deux autres sont à l’équilibre

L’augmentation de la population du Tarn-et-Garonne « est particulièrement forte sur l’axe Toulouse-Montauban, en périphérie de Montauban, à Moissac, ainsi qu’autour de Castelsarrasin », selon l’Insee.

Les agglomérations de Montauban (80 508 habitants, +0,8% par an), de Castelsarrasin (27 869, +1,1%) et de Labastide-Saint-Pierre (10 517, +0,7%) gagnent des habitants. Celles de Montauban et de Labastide-Saint-Pierre cumulant des soldes naturel et migratoire positifs.

En revanche, les populations des agglomérations de Caussade (8 185 habitants) et de Valence (7 745), plus éloignées de Montauban, sont stables sur la période 2014-2020. Ici, des arrivées supérieures aux départs compensent le déficit naturel.