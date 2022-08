Sécheresse. Les restrictions d’eau se durcissent dans le Lot

Face à la sécheresse, le préfet du Lot a décidé de renforcer les restrictions d’eau et demande à chacun de réduire sa consommation d’eau provenant du réseau de distribution.

À l’image de la Garonne à Toulouse, la sécheresse impacte durement les cours d’eau. « En l’absence de pluies et compte-tenu de la poursuite des fortes chaleurs, le niveau des rivières continue à se dégrader », déplore la préfecture du Lot.

Et les prévisions de Météo France ne permettent pas d’espérer une amélioration. Il va effectivement continuer à faire très chaud et sec dans le département. En conséquence, le préfet a décidé de maintenir ou de renforcer les mesures de limitation ou d’interdiction des prélèvements dans les cours d’eau.

Les cours d’eau dans lesquels tous les prélèvements sont interdits

De nombreux cours d’eau sont désormais en situation de crise. Cela concerne la Séoune, le Lendou, la Grande Barguelonne, la Petite Barguelonne, la Lupte, le Lemboulas, le Vert amont et aval, la Masse, tous les petits affluents du Lot, tous les affluents du Célé, le Céou, le Bléou, l’Ourajoux, la Marcillande, la Germaine, la Melve, le Tournefeuille, l’Alzou, le ruisseau d’Aynac, l’Ouysse, le Tolerme, le Mamoul, la Tourmente, la Sourdoire et le Maumont. Tous les prélèvements sont interdits sur ces cours d’eau à partir de ce 6 août 8h.

Le préfet demande de réduire sa consommation face à la sécheresse

Le préfet demande par ailleurs de réduire « sa consommation d’eau provenant du réseau de distribution public ou privé afin de contribuer à préserver les capacités d’approvisionnements en eau potable et garantir une réserve incendie ».

Il faut ainsi éviter de laver son véhicule ou les voies et trottoirs à partir de l’eau du réseau. Le remplissage complet, la remise en eau, le renouvellement de l’eau des piscines, l’arrosage automatique ou au jet des jardins, l’arrosage des pelouses et le nettoyage des terrasses et des façades sont aussi à éviter.