Sécheresse. Nouvelles restrictions d’eau dans les Pyrénées-Orientales

Face à la sécheresse, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales déclenche différents niveaux d’alerte impliquant des nouvelles restrictions d’eau dans la plupart des communes.

Face à la sécheresse, le Département des Pyrénées-Orientales met en place des restrictions d’eau dans la quasi-totalité des communes © CC

La situation est « très préoccupante », selon le conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Depuis le début de l’été, le département fait face à un épisode de sécheresse qui ne cesse de s’intensifier, comme dans le reste de l’Occitanie. Les fortes températures, conjuguées au manque de précipitations significatives, provoquent un assèchement des sols dans l’ensemble du territoire. « Les faibles pluies qui touchent le département ruissellent et ne pénètrent pas dans les sols, ne permettant pas de recharger durablement les rivières et les nappes », poursuit le Département. Et l’ensemble des cours d’eau est concerné par cette pénurie.

Au vu de la situation hydrologique des Pyrénées-Orientales, et face aux prévisions météorologiques qui ne permettent pas d’envisager une amélioration, le conseil départemental a décidé de mettre en place des nouvelles restrictions d’eau. Il souhaite « préserver la ressource pour assurer notamment les besoins essentiels dans les mois à venir ».

D’importantes restrictions d’eau dans le Nord et le Sud des Pyrénées-Orientales

Les restrictions d’usages de l’eau changent en fonction du niveau d’alerte des communes © Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le Département déclenche le niveau d’“alerte renforcée” dans les communes situées au Nord, ainsi qu’au Sud du territoire. Sont notamment concernés : la zone allant des communes de Vingrau à Caudiès-de-Fenouillèdes, jusqu’à Campoussy et Caramany. C’est aussi le cas de la zone qui borde les Pyrénées, de Cerbère à Prats-de-Mollo-la-Preste jusqu’à Saint-Marsal, Vivès, Tresserre et Saint-Cyprien.

Dans ces secteurs, le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures (hors stations professionnelles), le nettoyage des terrasses, des façades, des voiries, des bateaux, l’arrosage des pelouses, des espaces sportifs, des autres espaces verts, sont strictement interdits. De même, les douches de plages ainsi que les fontaines en circuit ouvert ne fonctionnent plus. Les jardins potagers peuvent toutefois être arrosés entre 20h et minuit. La décision est valable jusqu’à nouvel ordre.

Alerte déclenchée dans le centre des Pyrénées-Orientales

Le Département des Pyrénées-Orientales a mis en place un niveau d'”alerte” dans les communes situées dans la diagonale centrale du territoire, de la frontière avec l’Ariège (Porta, jusqu’à Palau-de-Cerdagne) à la Méditerranée (Sainte-Marie et Canet-en-Roussillon).

Parmi les restrictions en vigueur dans cette zone, le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures (hors stations professionnelles) ou bateaux, le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert, le nettoyage des terrasses ou des façades, des voiries, sont interdits. De plus, les pelouses, les ronds-points, les espaces verts publics et privés, les jardins d’agrément, les golfs et les espaces sportifs ne peuvent pas être arrosés entre 8h et 20h. « Au-delà de ces mesures, les utilisateurs sont tous appelés à adopter un comportement responsable et économe en matière d’utilisation de l’eau », termine le conseil départemental des Pyrénées-Orientales.