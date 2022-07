Aude. Voitures, jardins, piscines… Des nouvelles restrictions d’eau pour faire face à la sécheresse

Pour faire face à la sécheresse qui s’aggrave, des nouvelles restrictions d’eau entrent en vigueur dans le département de l’Aude.

Les signes de la sécheresse sont de plus en plus évidents. En conséquence, 90 départements de la France métropolitaine font l’objet de restrictions aux usages de l’eau. C’est le cas de l’Aude, où des restrictions d’eau sont en vigueur depuis le 12 juillet. Mais elles seront renforcées au regard de la situation.

« Les déficits pluviométriques constatés depuis le printemps 2022 dans l’Aude se sont fortement accentués depuis le début du mois de juillet : selon toute vraisemblance, le mois de juillet sera le mois le plus sec rencontré depuis 1959. Ce très faible niveau de précipitations est à associer avec la plus forte anomalie de température relevée à l’échelle départementale depuis 1947 (+4,7 °C) », explique la préfecture de l’Aude dans un communiqué.

Pour faire face à la sécheresse, le préfet de l’Aude a décidé de renforcer les mesures de restriction en plaçant plusieurs cours d’eau au niveau d’alerte renforcée. Cela concerne le fleuve Aude, le canal du Midi et ses annexes, les bassins versants du Fresquel et de l’Argent-double, les affluents de l’Aude en amont de Carcassonne, ainsi que le secteur Aude aval, Berre et Rieu.

Dans les zones désormais en situation d’alerte renforcée, des mesures complémentaires plus strictes s’appliqueront :

– l’arrosage des espaces sportifs sera limité à une nuit par semaine ;

– l’arrosage des jardins potagers sera interdit de 8 à 20 heures ;

– l’arrosage des cultures à partir de prélèvements dans les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement, le canal du Midi et ses annexes sera interdit de 8 à 20 heures, soit une réduction de 50 %.

Des restrictions aussi dans les zones en situation d’alerte sécheresse dans l’Aude

Les mesures de l’alerte renforcée viennent renforcer celle en place dans les zones figurant en situation d’alerte, c’est à dire à l’échelon inférieur :

– l’arrosage des espaces verts, ronds points, jardins d’agrément est interdit ;

– l’arrosage des espaces sportifs est interdit de 8 à 20 heures ;

– les fontaines publiques en circuit ouvert doivent être arrêtées ;

– le lavage des voiries à l’eau est interdit, sauf impératif sanitaire ;

– le lavage des voitures est interdit hors des installations professionnelles et sauf obligation réglementaire ;

– le remplissage des piscines est interdit ; seule leur remise à niveau est autorisée entre 20 heures et 8 heures ;

– l’arrosage des cultures à partir de prélèvements dans les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement est interdit de 12 à 18 heures, soit une réduction de 25 %

« Il est demandé à chacun – particuliers, professionnels, collectivités – de se montrer exemplaires en cette période de crise, en respectant scrupuleusement ces mesures de restriction, ceci afin de partager la ressource en eau qui devrait continuer à se raréfier dans les semaines à venir », écrit la préfecture. « Si cette situation de sécheresse devait encore s’aggraver dans les jours et semaines à venir, de nouvelles mesures de restriction pourraient être prises, pour préserver tout particulièrement la continuité de l’alimentation en eau potable des populations. »