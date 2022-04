Les 13 communes d’Occitanie où Le Pen n’obtient aucune voix

13 des 27 communes où Marine Le Pen écope d’un score de 0 % se trouvent en Occitanie. Voici la liste des villages de la région où la candidate du Rassemblement National n’a pas obtenu la moindre voix lors du premier tour de l’élection présidentielle.

13 des 27 communes où Marine Le Pen n’a reçu aucun vote se situent en Occitanie. wikimedia commons – CC BY Gilbert-Noël Sfeir Mont-Liban

Qualifiée pour le second tour de l’élection présidentielle 2022, Marine Le Pen va devoir convaincre de nombreux électeurs afin de battre le président sortant, Emmanuel Macron. Dans certaines communes, la tache pourrait s’avérer plus difficile.

En effet, dans 13 villages d’Occitanie, la candidate du Rassemblement National n’a pas recueilli le moindre vote. Un cas qui s’est également répété dans 27 communes de la France. Avec 13 des 27 communes où Marine Le Pen totalise 0 % des votes exprimés, l’Occitanie concentre près de la moitié des communes qui ont unanimement rejeté la candidate, dans une région ou celle-ci est pourtant arrivée en tête du premier tour. Quand Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont, eux, respectivement fait un score nul dans dans quinze communes de la régions pour le président sortant et 9 communes pour le candidat insoumis.

Parmi les 13 communes d’Occitanie où Marine Le Pen fait 0 % des voix, 4 se trouvent en Haute-Garonne, 3 dans l’Aude et 2 respectivement en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et dans les Pyrénées-Orientales. L’Aude et les Pyrénées-Orientales avaient d’ailleurs placé la candidate RN en tête au niveau départemental.

A Caubous, ni Macron ni Le Pen

Dans le village de Caubous, en Haute-Garonne, aucun des 5 votants (sur 7 inscrits) n’a voté pour l’un des candidats qualifiés au second tour. En effet, les électeurs ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon et n’ont déposé dans l’urne aucun bulletin en faveur d’Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen.

Pas de votes pour Le Pen dans des communes majoritairement à gauche

Sur les 13 communes qui ne donnent aucun vote à Marine Le Pen, Emmanuel Macron n’est pas non plus plébiscité. Il arrive en tête dans seulement 3 de ces communes : Lercoul dans l’Ariège, Baren (à égalité avec Jean Lassalle avec 2 votes) et Cathervielle (à égalité avec Jean-Luc Mélenchon avec 9 votes) en Haute-Garonne. Les 10 autres communes ont majoritairement donné leurs voix à des candidats de gauche. 8 d’entre-elles ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête, une pour Anne Hidalgo et une pour Yannick Jadot (Ardengost, dans les Hautes-Pyrénées, seule commune d’Occitanie à avoir placé le candidat d’Europe Ecologie-Les Verts en tête).

La liste complète des communes où Le Pen a fait 0 %

Ariège

Balacet

Lercoul

Aude

Fajac-la-Relenque

Le Clat

Pécharic-et-le-Py

Haute-Garonne

Baren

Cathervielle

Caubous

Saccourvielle

Hautes-Pyrénées

Ardengost

Fréchendets

Pyrénées-Orientales