Présidentielle. Dans quelles communes d’Occitanie les candidats ont-ils fait leur meilleur score ?

Avec des parts de votes exprimés pouvant atteindre près de 80 %, certaines communes d’Occitanie ont voté massivement pour un même candidat au premier tour de la présidentielle. Voici la liste des quasi-plébiscites et des plus gros cartons enregistrés dans la région. Une revue des résultats régionaux parfois cocasses ou en forme de trompe-l’œil.

À la faveur de petites communes au faible corps électoral, certains candidats ont réalisé des performances remarquables. Quasi-plébiscite ou échec cuisant, le Journal toulousain a fait la liste des meilleurs résultats et des pires contre-performances, souvent en trompe-l’œil, des candidats à l’élection présidentielle 2022 en Occitanie. Et bien que ce soit Marine Le Pen qui obtienne le plus grand nombre de voix sur l’ensemble de la région, c’est le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon qui établit le record régional lors de ce premier tour.

Mélenchon établit le record régional à Loubaut (Ariège)

Jean-Luc Mélenchon a été ‘’mesuré’’ à 78,26 % des votes exprimés dans la commune de Loubaut, en Ariège (un département acquis à la cause insoumise). Record régional homologué par le Conseil constitutionnel. Dans ce village de 26 habitants (25 inscrits), le candidat de la France Insoumise réalise sa troisième meilleure performance. En effet, le champion de la gauche se permet même de s’adjuger le record national dans la commune de Eourres (Hautes-Alpes) où il totalise 91,03 % des voix. En revanche Jean-Luc Mélenchon obtient un score nul dans 9 communes d’Occitanie (et 148 en France).

Les 9 communes d’Occitanie ou Jean-Luc Mélechon n’obtient aucune voix Baren en Haute-Garonne (31)

Bouil-Devant dans les Hautes-Pyrénées (65)

Trébons-de-Luchon en Haute-Garonne (31)

Cirès en Haute-Garonne

Courties dans le Gers (32)

Lalanne-Trie dans les Hautes-Pyrénées (65)

Sabarros dans les Hautes-Pyrénées (65)

Goas dans le Tarn-et-Garonne (82)

Thuy dans les Hautes-Pyrénées (65)

Cumiès dans l’Aude (11)

Gincla dans l’Aude (11)

66,67 % pour Marine Le Pen à Oreilla (Pyrénées-Orientales)

Candidate majoritaire sur l’ensemble de la région, Marine Le Pen se contente de la deuxième meilleure performance régionale du premier tour de cette présidentielle avec 66,67 %. Un score qui semble symboliquement évoquer ses efforts de dédiabolisation et que la présidente du Rassemblement national réalise en cumulant les 14 voix de 22 suffrages exprimés dans la commune des Pyrénées-Orientales d’Oreilla. En revanche, 13 communes d’Occitanie ont totalement snobé la candidate d’extrême droite.

David et Goliath s’affrontent à Causse-Bégon

La petite commune de Causse-Bégon dans le Gard a connu un curieux duel à distance entre le leader et la lanterne rouge de cette élection présidentielle de 2022. En effet, c’est dans cette commune d’une vingtaine d’électeurs que Emmanuel Macron, le président sortant, et Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière ont réalisé, chacun, leur meilleure performance régionale. Les deux prétendants à l’Élysée s’étant respectivement adjugé 60 % et 10 % des votes exprimés. De son côté Emmanuel Macron fait un score nul dans 15 communes d’Occitanie (et 33 en France).

Lassalle, le champion pyrénéen adoubé à Mazouau et Arbéost (Hautes-Pyrénées)

Avec une étiquette de presque régional de l’étape, Jean Lassalle réalise deux de ses meilleures performances dans les Hautes-Pyrénées à Mazouau (quatrième score national avec 50%) et Arbéost (44,12%). Le candidat Résistons ! ayant, évidemment, réalisé sont record personnel dans sa commune, où il est maire, de Lourdios-Ichère dans les Pyrénées-Atlantiques.

Fontanès-de-Sault dans le top 10 de Zemmour (Aude)

Loin des 74,19 % que le candidat de Reconquête ! enregistre à Tatakoto en Polynésie française, la commune de Fontanès-de-Sault a tout de même accordé 40 % des ses votes exprimés en faveur d’Éric Zemmour (le 6e score national).

Le Clat dans l’Aude nouveau fief d’Anne Hidalgo

C’est dans la commune du Clat, dans l’Aude, qu’Anne Hidalgo réalise son meilleur résultat, au niveau national. Avec 11 voix, la candidate socialiste totalise 42,31 % des votes exprimés. C’est d’ailleurs en Occitanie que le Parti Socialiste réalise ses meilleures performances puisque 17 de ses 20 meilleurs scores nationaux sont enregistrés en Occitanie.

Ardengost (Hautes-Pyrénées), 3e commune de France la plus écologiste

La petite commune d’Ardengost monte sur la troisième marche des villes ayant, en proportion, voté le plus massivement pour Yannick Jadot, le candidat du pôle écologiste. En effet, dans cette petite commune des Hautes-Pyrénées, 5 des 14 électeurs s’étant déplacés pour exprimer leur opinion au premier tour de l’élection présidentielle ont glissé un bulletin Yannick Jadot dans l’urne, soit 35,71 % des votes exprimés.

Trébons-de-Luchon et Courtète : les deux victoires occitanes de Pécresse

Totalement désavouée par les électeurs lors de ce premier tour de l’élection présidentielle, la candidate Les Républicains a eu beaucoup de mal à s’imposer dans les urnes. Ainsi, Valérie Pécresse n’a réussi à prendre la tête que dans deux communes d’Occitanie : Trébons-de-Luchon en Haute-Garonne et Courtète dans l’Aude. C’est donc à Trébons-de-Luchon, où l’abstention frôle le 43 %, que Valérie Pécresse enregistre son meilleur score régional avec 12 voix, soit 33,33 % des votes exprimés. Ce regain de vote Les Républicains aura sans doute privé de voix certains de ses concurrents, comme Jean-Luc Mélenchon qui échoue à convaincre le moindre électeur et ne comptabilise aucun bulletin. À Courtète, Valérie Pécresse obtient 27,59 % des suffrages exprimés, soit 8 voix.

La Grande-Combe bastion communiste (Gard)

Certes, Fabien Roussel n’enregistre que 27,18 % des votes exprimés dans la commune de La Grande-Combe. Mais avec ce résultat celui-ci arrive localement en tête du premier tour, décuple sa moyenne nationale et, surtout, s’impose dans une commune qui compte 3000 inscrits. De quoi enregistrer le 5ème meilleur résultat communiste de toute la France.

Monesple en Ariège : 3 voix pour un record de Dupont-Aignan

Trois voix auront suffi à Nicolas Dupont-Aignan pour réaliser son meilleur score (20 % des votes exprimés) dans la petite commune ariégeoise de Monesple. Ce dernier recueille également 17,65 % des voix à Goas dans le Tarn-et-Garonne, une commune où les 35 inscrits se sont déplacés (0 % d’abstention) sans qu’aucun d’eux ne donne de voix à Jean-Luc Mélenchon.

Montjoi troisième meilleur score national de Poutou

C’est dans l’Aude, à Montjoi, que Philippe Poutou réalise son meilleur score régional avec 14.81 % et quatre des 29 bulletins dépouillés. Un résultat qui le place en quatrième position dans cette commune. Le candidat du NPA réalisé également de bons résultats, en pourcentage, à Balacet en Ariège (11,11%) et Mayronnes (Aude).