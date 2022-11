IVG dans la Constitution : les 6 députés d’Occitanie qui ont voté contre

L’Assemblée nationale a voté pour l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution, mais six députés d’Occitanie ont voté contre cette proposition venue de La France insoumise.

(CC by SA 3.0 Richard-Ying / Tangui Morlier)

Cinq mois après la décision de la Cour suprême américaine de ne plus garantir la possibilité d’avorter, l’Assemblée nationale s‘est prononcée pour l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution, jeudi 24 novembre. Elle a adopté un texte de compromis par 337 voix pour et 32 voix contre. En Occitanie, six députés se sont opposé à cette proposition.

Par 337 voix Pour, 32 Contre, l'Assemblée nationale vote en faveur de la proposition de loi visant à inscrire l'#IVG dans la Constitution. #DirectAN pic.twitter.com/n6ZvnMQ4RS — LCP (@LCP) November 24, 2022

Le texte, adopté en première lecture, était une proposition de La France insoumise. La majorité présidentielle soutient une proposition n’incluant pas le droit à la contraception. Mais elle s’est accordée avec la gauche sur une formulation commune : « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »

Le texte doit désormais passer par le Sénat. Son aval est indispensable pour une modification de la Constitution.

Synthèse du vote

Nombre de votants : 387

Nombre de suffrages exprimés : 369

Majorité absolue : 185

Pour l’adoption : 337

Contre : 32

POUR

Ariège : Bénédicte Taurine (Nupes-LFI)

Ariège : Laurent Panifous (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)

Aude : Frédéric Falcon (RN)

Aveyron : Laurent Alexandre (Nupes-LFI)

Aveyron : Jean-François Rousset (Renaissance)

Aveyron : Stéphane Mazars (Renaissance)

Gard : Yoann Gillet (RN)

Gard : Michel Sala (Nupes-LFI)

Gard : Philippe Berta (MoDem et Indépendants)

Gers : David Taupiac (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)

Haute-Garonne : Anne Stambach-Terrenoir (Nupes-LFI)

Haute-Garonne : François Piquemal (Nupes-LFI)

Haute-Garonne : Christophe Bex (Nupes-LFI)

Haute-Garonne : Monique Iborra (Renaissance)

Haute-Garonne : Jean-François Portarrieu (Horizons)

Haute-Garonne : Corinne Vignon (Renaissance)

Haute-Garonne : Joël Aviragnet (Socialiste)

Hautes-Pyrénées : Sylvie Ferrer (Nupes-LFI)

Hautes-Pyrénées : Benoît Mournet (Renaissance)

Hérault : Nathalie Oziol (Nupes-LFI)

Hérault : Laurence Cristol (Renaissance)

Hérault : Sébastien Rome (Nupes-LFI)

Hérault : Stéphanie Galzy (RN)

Hérault : Patrick Vignal (Renaissance)

Hérault : Sylvain Carrière (Nupes-LFI)

Pyrénées-Orientales : Anaïs Sabatini (RN)

Pyrénées-Orientales : Michèle Martinez (RN)

Pyrénées-Orientales : Sandrine Dogor-Such (RN)

Tarn : Karen Erodi (Nupes-LFI)

Tarn-et-Garonne : Valérie Rabault (Socialistes)

CONTRE

Aude : Christophe Barthès (RN)

Aude : Julien Rancoule (RN)

Gard : Nicolas Meizonnet (RN)

Gard : Pierre Meurin (RN)

Hérault : Emmanuelle Menard (non inscrite) soutenue par le RN aux législatives

Tarn-et-Garonne : Marine Hamelet (RN)

ABSTENTION

Gard : Pascale Bordes (RN)

Tarn : Frédéric Cabrolier (RN)

ABSENT

Gers : Jean-René Cazeneuve

Haute-Garonne : Sandrine Mörch

Haute-Garonne : Dominique Faure

Haute-Garonne : Hadrien Clouet (Nupes-LFI)

Hérault : Patricia Mirallès

Hérault : Aurélien Lopez Liguori

Lot : Aurélien Pradié

Lot : Huguette Tiegna

Lozère : Pierre Morel-à-l’Huissier

Pyrénées-Orientales : Sophie Blanc

Tarn : Jean Terlier