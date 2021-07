Lot. Un centre de vaccination éphémère créé à Saint-Cirq-Lapopie avec ticket de parking gratuit à la clé

Ce mardi 27 juillet, un centre de vaccination éphémère sera installé au coeur du village touristique de Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot. Un ticket de parking gratuit sera offert pour inciter les visiteurs à se faire vacciner.

Pour accélérer la vaccination dans le département, qui compte déjà 16 centres, la préfecture du Lot, la direction départementale de l’Agence régionale de santé et la commune de Saint-Cirq-Lapopie lancent une opération baptisée “aller vers” ce mardi 27 juillet.

Aller vers les habitants et les touristes

L’idée : rapprocher encore la vaccination des habitants du Lot mais aussi profiter de l’énorme attrait touristique que représente le village de Saint-Cirq-Lapopie pour vacciner un maximum de visiteurs et de saisonniers. Pour cela, un centre de vaccination éphémère sera donc installé au cœur de la commune du Lot et les équipes iront à la rencontre des habitants et des touristes.

Un ticket de parking gratuit pour les vaccinés

La vaccination se fera sans rendez-vous de 8h à 12h et de 14h à 18h à la mairie de Saint-Cirq-Lapopie, salle de la Fourdone. Des professionnels de santé seront sur place pour injecter des doses du vaccin Pfizer. Et pour inciter les visiteurs à se faire vacciner, la commune remettra un ticket gratuit pour le parking.