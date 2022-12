Quatre idées de sorties pour la dernière semaine des vacances de Noël dans le Lot

Le Journal Toulousain vous a sélectionné des idées de sorties pour la dernière semaine des vacances de Noël dans le Lot, avec au programme : une balade pour admirer les illuminations de cinq villages, une visite autour du Noël ancien dans le Quercy, une virée au parc animalier de Gramat et une plongée dans les grottes préhistoriques de Cougnac exceptionnellement ouvertes.

Admirer les illuminations de cinq communes du Lot

Parmi les idées de sorties : visiter “les villages éclairés” du Lot pendant les vacances de Noël CC BY-SA 3.0 Héric SAMSON

Noël est terminé, mais la magie de cette fête persiste dans le Lot. Il suffit en effet de se promener dans les rues “des villages éclairés” du territoire du causse de Labastide-Murat pour s’en rendre compte. Chaque année, ces derniers se démènent pour faire de leur commune un lieu magique à l’occasion des fêtes de Noël. À grands renforts de décorations lumineuses en tout genre, ils mettent effectivement le paquet pour faire briller les yeux des petits et grands tout au long du mois de décembre.

Au nombre de cinq, “les villages éclairés” sont ceux de Labastide-Murat, Sénaillac-Lauzès, Caniac-du-Causse, Soulomès et enfin de Lunegarde. Dans ce dernier, seules quelques maisons étaient illuminées et décorées il y a encore une vingtaine d’années. Maintenant l’ensemble du village revêt ses plus beaux habits de lumière pour les fêtes de fin d’année. Vous pourrez y admirer de nombreuses décorations, notamment des boules et tubes lumineux, mais aussi des cerfs, moutons, ours ou encore des lutins en bois.

Infos pratiques : “Les villages éclairés” jusqu’au dimanche 1er janvier à Labastide-Murat, Sénaillac-Lauzès, Caniac-du-Causse, Soulomès et Lunegarde.

Une visite spéciale de Noël au château de Lantis

Le château de Lantis organise une visite spéciale pendant les vacances CC BY-SA 3.0 Paul Augeix

Les fêtes de fin d’année sont également à l’honneur au château de Lantis pendant les vacances scolaires. Il propose en effet une visite spéciale autour du Noël ancien dans le Quercy ce jeudi 29 décembre après-midi. Lors de celle-ci, les enfants et leurs parents pourront donc en apprendre plus sur les traditions et légendes de cette fête dans la région. Mais ils découvriront également les incidences climatiques sur le Quercy.

Une fois la visite spéciale terminée, une surprise vous attend. Une dégustation vous sera effectivement proposée par le château de Lantis. Les plus petits pourront ainsi se délecter d’un chocolat chaud et les plus grands d’un vin chaud devant la cheminée monumentale de la cuisine de l’édifice. Le tout sera accompagné d’une petite gourmandise. De quoi finir en beauté cette visite spéciale autour du Noël ancien dans le Quercy.

Infos pratiques : “Récit d’un Noël Quercynois d’autrefois” au château de Lantis à Dégagnac. Jeudi 29 décembre à 15h. Tarif : 10 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation obligatoire au 05 65 41 11 47 ou au 06 32 96 00 89.

Assister au nourrissage des animaux du parc de Gramat

Le parc de Gramat vous invite à assister au nourrissage des lynx CC BY-SA 3.0 Julien 31

Se rendre au parc animalier de Gramat est une belle occasion de partir en famille ou entre amis à la rencontre des animaux européens. Loups, ours, bisons, cervidés… Plus de 1000 animaux sauvages et domestiques de 150 espèces différentes se trouvent au sein du parc animalier. Durant les vacances, vous pourrez d’ailleurs voir certains d’entre eux être nourris. Les soigneurs vous invitent en effet à assister au nourrissage des lynx et des renards polaires tous les après-midis jusqu’au lundi 2 janvier.

Libre à vous ensuite de partir à l’aventure et d’arpenter les allées du parc animalier de Gramat. D’une surface totale de 42 hectares, ce dernier offre une promenade de trois heures. Comme marcher ouvre bien souvent l’appétit, vous pourrez faire une halte à la buvette du parc animalier pour vous sustenter. Elle propose effectivement plusieurs mets salés et sucrés comme des croque-monsieur, gaufres et crêpes, mais également des boissons chaudes pendant toute la durée des vacances scolaires.

Infos pratiques : parc animalier de Gramat ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30. Tarif : 14,50 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants. Gratuit pour les moins de 4 ans. Plus d’infos sur le site du parc animalier.

Découvrir les grottes de Cougnac pendant les vacances

Visiter les grottes de Cougnac est une des sorties possibles dans le Lot pendant les vacances de Noël Photo: Don Hitchcock, donsmaps.com, CC BY-SA 4.0

Avis aux fans de la Préhistoire. Les grottes de Cougnac à Payrignac, près de Gourdon, ouvrent exceptionnellement leurs portes durant les vacances de Noël. Plusieurs visites sont en effet organisées. L’une d’elles aura lieu ce jeudi 29 décembre. Une opportunité à ne pas manquer. Ces grottes, découvertes en 1949 et 1952, sont à la fois une surprise géologique et un véritable trésor préhistorique. Elles abritent en effet une prodigieuse végétation minérale, mais aussi d’authentiques peintures préhistoriques.

Vous pourrez ainsi admirer des milliers de stalactites tombant du plafond dans la première grotte. La visite guidée vous conduira ensuite dans la seconde grotte où vous découvrirez de nombreux dessins sur les murs. Bouquetins, mammouths, grands cervidés, empreintes de mains ou encore signes géométriques parsèment en effet les parois de cette grotte. Datés de 30 000 ans, ils font partie des plus vieux dessins figuratifs visibles par le grand public actuellement. Cette visite sera à coup sûr inoubliable.

Infos pratiques : grottes de Cougnac à Payrignac. Visite le jeudi 29 décembre à 10h20. Tarifs : 9,50 euros pour les adultes et 6,50 euros pour les enfants. Réservation en ligne à faire 24h à l’avance.