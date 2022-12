La pêche illégale définitivement interdite sur le port de Sète

Le refus du préfet de l’Hérault de faire cesser les modes de pêche illégaux de la daurade dans le port de Sète est annulé par la cour administrative d’appel de Toulouse.

Le port de Sète. Crédit photo : CC BY 4.0 Christian Ferrer -Wikimedia commons

Dans une décision rendue mardi 20 décembre, la cour administrative d’appel de Toulouse annule le refus implicite du préfet de l’Hérault de faire cesser les modes de pêche illégaux de la daurade dans le port de Sète.

Mettre un terme à la pêche illégale sur le port de Sète

Le règlement particulier de police du port de plaisance de Sète, dont le texte en vigueur date de 2013, tolère la pêche à la ligne, sur des emplacements bien définis dans l’enceinte portuaire. « Cependant, chaque année, en septembre et octobre, de très nombreux pêcheurs, non seulement à la ligne, mais aussi au filet et au harpon, capturent une masse considérable de daurades, y compris juvéniles, lors de leur migration », note le tribunal.

L’association Sea Shepherd France a donc demandé à l’annulation du refus du préfet de l’Hérault de faire usage de ses pouvoirs de police. Elle souhaite ainsi que soit mis un terme aux activités illégales de pêche à la daurade dans le port de Sète lors de la migration des poissons de l’étang de Thau vers la mer Méditerranée.

Pas d’injonction pour le préfet de l’Hérault, car le règlement a déjà évolué

Le tribunal administratif de Montpellier, en première instance, n’a pas suivi l’association dans sa demande. En revanche, la cour administrative d’appel de Toulouse a estimé « que le préfet avait insuffisamment agi à l’encontre de ces activités de pêche illégales et a annulé le refus implicite qu’il a opposé en 2019 à l’association Sea Sheperd ».

« Cependant, elle a rejeté la demande de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sans délai, en raison notamment des restrictions supplémentaires à la pêche dans le port de Sète apportées par le nouveau règlement particulier de police du port de plaisance, depuis 2020 », indique le tribunal.