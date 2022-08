Le rendez-vous autour du vin “O’Millésimes” revient à Montpellier

Le rendez-vous culturel et festif autour du vin “O’Millésimes” est de retour pour un second week-end à Montpellier ces 19 et 20 août 2022. Voici le programme.

Près de 3 000 personnes ont participé au premier week-end. Organisé par la Ville en partenariat avec le Syndicat AOC Languedoc et France Bleu Hérault, “O’Millésimes” revient à la pinède Nord du Domaine d’O à Montpellier ces vendredi 19 et samedi 20 août 2022. Au programme de ce rendez-vous culturel et festif autour du vin, qui remplace “Les Estivales” : des dégustations de produits locaux et des animations musicales.

Il y aura également des performances de cirque contemporain. La compagnie Vadear, l’acrobate Kévin Strebler et la compagnie des hommes qui portent et des femmes qui tiennent assureront le show. Les plus petits n’ont pas été oubliés lors de l’événement. Des ateliers pour les enfants sont effectivement prévus sous le chapiteau. Ils pourront notamment customiser leur bouteille, apprendre à jongler, fabriquer une boisson au raisin ou déguster des jus à l’aveugle.

Le programme des rencontres “O’Millésimes” à Montpellier

Vendredi, huit vignerons seront au rendez-vous. Il y aura notamment le Château de Fourques, le Domaine de Montplo et le Mas Farchat. Quatre producteurs alimentaires vous feront aussi découvrir leurs produits : fromages, charcuterie, produits de la mer et glaces fermières au lait de brebis. Côté ambiance, Juliette Minvielle vous invitera à la danse. La musicienne entonnera des airs italiens, des traditionnels occitans ou des collectifs arabes.

Les mêmes producteurs alimentaires et huit vignerons seront également présents lors de la journée de samedi. Vous pourrez notamment retrouver le Château de Flaugergues, le Domaine de Clémentine ou encore le Château Moyau. Cette fois, ce sera le groupe montpelliérain Barrut qui mettra l’ambiance. Composé de trois chanteuses, de quatre chanteurs et d’un percussionniste, il vous fera voyager dans l’art de la polyphonie.

Infos pratiques : pinède Nord du Domaine d’O à Montpellier, les 19 et 20 août de 18h30 à 23h, entrée à 6 euros pour les adultes avec un verre et deux dégustations ou entrée gratuite sans consommation.