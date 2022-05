Montpellier : Des super-héros aperçus sur la façade du CHU Lapeyronie

Mercredi 11 mai, appelés par l’association Espace Renaissance, Spider-man, Batman ou encore Captain America se sont unis. Ils ont descendu en rappel la façade du CHU Lapeyronie de Montpellier, sous les yeux ébahis des enfants. Derrière les masques, d’anciens membres du GIGN et du RAID.

CHU Lapeyronie de Montpellier. (Vpe CC BY-SA 4.0)

Au sortir de la cinquième vague de la Covid-19, les animations en centres hospitaliers peuvent reprendre. D’ailleurs, ce mercredi 11 mai, les enfants hospitalisés du CHU Lapeyronie de Montpellier ont eu droit à une visite toute particulière. Leurs super-héros préférés ont descendu en rappel la façade du bâtiment en début d’après-midi sous le regard admiratif des enfants.

Sous les masques de Spider-man, Batman ou Captain America, d’anciens membres du RAID et du GIGN invités par l’association Espace Renaissance. Les enfants ont eu droit, en plus du show, à une distribution de jouets et de déguisements. Pour les petits malades n’ayant pas pu descendre pour assister à l’animation, les super-héros du jour ont fait le tour des chambres pour offrir des cadeaux.

L’association a également offert au CHU, un “AccuVein”. Cet appareil à destination des infirmières, permet de détecter plus facilement les veines et de ne piquer ainsi les enfants qu’une seule fois.

Un retour progressif des animations

En place depuis 2012, l’association montpelliéraine Espace Renaissance organisait régulièrement, jusqu’à l’arrivée de la Covid-19, des animations pour les enfants malades. Elle relance peu à peu ces interventions, si importantes pour ces enfants.

Venant à l’origine en aide aux enfants maltraités, l’association a étendu ses missions aux enfants hospitalisés, en situation de handicap, à ceux victimes de harcèlement et aux enfants défavorisés. Elle développe de nombreux projets sur l’ensemble du Sud de la France, avec pour objectif d’aider les plus jeunes et leurs familles. Elle est notamment à l’origine de l’ouverture de Maisons Renaissance, et de centres dédiés dans lesquels des chambres sont mises à la dispositions des parents d’enfants hospitalisés afin qu’ils puissent rester à leurs côtés durant leurs soins. L’association dispose actuellement de 220 chambres de ce type entre Lyon et Bordeaux et de 12 à Montpellier.

Quentin Beilloin