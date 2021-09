Éducation : de nouveaux dispositifs pour les enfants en situation de handicap en Occitanie

Pour améliorer l’inclusion en milieu scolaire des enfants en situation de handicap, l’Agence régionale de santé Occitanie et l’Éducation nationale annonce la mise en place de nouveaux dispositifs.

En Occitanie, la rentrée 2021 est marquée par la mise en place de plusieurs dispositifs visant à rapprocher l’école ordinaire et les acteurs du secteur médico-social. Objectif : améliorer l’inclusion en milieu scolaire des enfants en situation de handicap. Il s’agit de « leur permettre de bénéficier d’une scolarisation la plus adaptée et la plus proche de leur lieu de vie possible », expliquent dans un communiqué commun la Région académique et l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS).

250 nouveaux postes de Sessad en Occitanie

En juin dernier, l’ARS Occitanie avait lancé un appel à candidature pour 250 nouveaux postes de Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad). Des effectifs supplémentaires « afin que ces jeunes bénéficient d’un accompagnement médico-social de façon complémentaire à leur scolarisation en milieu ordinaire », précise le communiqué. Cela représente une enveloppe régionale d’un montant de près de 5 millions d’euros. Les dossiers sont en cours d’instruction.

250 nouveaux postes d’AESH dans l’académie de Montpellier

Dans l’académie de Montpellier, des moyens humains supplémentaires ont été déployés pour accueillir davantage d’élèves en situation de handicap. 250 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ont été recrutés, ainsi que 12 nouveaux enseignants dans le second degré. Par ailleurs, 18 nouvelles Unités localisées

pour l’inclusion scolaire (Ulis) ont vu le jour dans l’académie pour la rentrée 2021 : 7 en école, 8 en collège et 3 en lycée.

150 nouveaux postes d’AESH dans l’académie de Toulouse

Du côté de l’académie de Toulouse, on compte 150 postes supplémentaires d’AESH, ce qui porte leur nombre total à 4900, pour accompagner quelque 22 000 enfants en situation de handicap. 9 emplois d’enseignants ont également été créés dans le second degré et 16 nouveaux Ulis ont vu le jour (9 dans le premier degré et 7 dans le second) au sein de l’académie.

4 nouvelles unités d’enseignement pour les enfants autistes

Enfin, 4 nouvelles unités d’enseignement en maternelle ou élémentaire sont créées dans les départements de l’Aveyron, du Tarn, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales. Destinées aux enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme, elles viennent s’ajouter aux 24 déjà existantes en Occitanie. Par ailleurs, un dispositif d’autorégulation est également initié à Firmi, dans le département de l’Aveyron. Il doit permettre l’intervention d’une équipe spécialisée auprès des enfants autistes scolarisés et de l’équipe pédagogique et scolaire en classe élémentaire.

Source : communiqué de presse