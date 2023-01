Grève 19 janvier. Objectif “zéro transport” à Montpellier

Les conducteurs de la TaM à Montpellier sont appelés à se mettre en grève durant la journée de mobilisation du jeudi 19 janvier.

Les conducteurs de la TaM à Montpellier sont appelés à se mettre en grève durant la journée de mobilisation du jeudi 19 janvier. @Montpellier3M

L’objectif est clair : “zéro transport”. Les salariés de la TaM sont appelés à se mettre massivement en grève à l’occasion de la journée de mobilisation interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites prévue jeudi 19 janvier. Le réseau de transport en commun de Montpellier pourrait donc être très perturbé.

Les syndicats CGT-Tam et UGICT-CGT-Tam lancent un appel pour « une mobilisation totale dans la rue et dans la durée » dès ce jeudi 19 janvier. Un rendez-vous est donné jeudi 19 janvier à 11 heures, sur la place Zeus à Antigone.

Un préavis de grève tous les jours, jusqu’en mars, à la TaM

Les deux organisations syndicales de la TaM annoncent qu’elles déposent un préavis de grève ce lundi 16 janvier. Elles préviennent qu’elles « déposeront un préavis de grève de tous les jours jusqu’au 1er mars 2023 pour être au rendez-vous à d’éventuelles manifestations. »

En se joignant à la manifestation interprofessionnelle, les syndicats de la Tam veulent protester contre la réforme des retraites. « Cette réforme a frappé de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, rien ne justifie une réforme aussi brutale, nous demandons le retrait de ce projet de réforme injuste, et injustifié », estime les syndicats à propos du projet de réforme des retraites. Mais ils demandent aussi « le passage aux 32 heures par semaine », « et la reconnaissance de la pénibilité dans notre métier de transport ».

Pour rappel, la première ministre Élisabeth Borne a levé le voile sur l’explosif projet de réforme des retraites défendu par le gouvernement mardi 10 janvier. Celui-ci prévoit notamment un report de l’âge légal du départ à la retraite de 62 ans à 64 ans et une revalorisation des pensions.