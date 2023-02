Grippe aviaire : des mesures de protection à Lunel et Marsillargues

Le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, vient de décider la mise en place d’une zone de contrôle temporaire, englobant Lunel et Marsillargues, suite à la découverte d’un cygne mort de la grippe aviaire en Camargue.

Cas de grippe aviaire détecté sur un cygne : des mesures de protection sont mises en place à Lunel et Marsillargues. CC pixabay

Un nouveau cas de grippe aviaire a été identifié le 2 février dernier suite à la découverte d’un cygne mort sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, dans le Gard. Par conséquent, le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh vient de définir, par la publication d’un arrêté préfectoral, une zone de contrôle temporaire englobant Lunel et Marsillargues. Ces deux villes se trouvent en effet dans un périmètre de vingt kilomètres autour du lieu où le cygne infecté a été retrouvé.

Il est donc demandé à la population « de ne pas s’approcher, ni nourrir, ni manipuler les oiseaux sauvages sur cette zone pour éviter tout risque de diffusion du virus », explique le préfet de l’Hérault. En cas de découverte d’un autre oiseau sauvage mort, il convient de prévenir la mairie de la commune dans laquelle il se trouve afin que les équipes prennent contact avec l’office français de la biodiversité (OFB), capable d’effectuer des prélèvements.

Des mesures spécifiques pour les propriétaires de volailles

Toute personne détentrice de volailles ou d’oiseaux captifs doit se déclarer, pour les particuliers auprès des mairies, pour les professionnels auprès de la direction départementale de la protection des populations. Ces animaux doivent impérativement être maintenus à l’intérieur des bâtiments ou sous des filets afin d’éviter tout contact avec la faune sauvage. Les équipements d’alimentation et d’abreuvement doivent aussi être protégés. « Les mouvements de personnes, d’animaux domestiques, de véhicules au sein des exploitations (commerciales ou non) doivent être limités au strict nécessaire et, à défaut, respecter des mesures de biosécurité renforcée », ajoute le préfet de l’Hérault. De plus, le transport et l’introduction, dans le milieu naturel, de gibiers à plumes, sont réglementés.

Les populations d’oiseaux seront surveillées de près pendant toute la période de maintien de la zone de contrôle temporaire. Celle-ci pourra être levée au bout de 21 jours si aucun autre cas de grippe aviaire n’est détecté et « si la situation épidémiologique des élevages le permet », souligne Hugues Moutouh. Pour rappel, la grippe aviaire, hautement transmissible chez les oiseaux, n’est pas dangereuse pour l’Homme.