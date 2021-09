LGV : le projet de ligne Montpellier – Perpignan est sur les rails

Le tour de table financier du projet de la LGV Montpellier – Perpignan est bouclé. Une étape décisive avant le lancement de l’enquête publique, prévu à la fin de l’année.

« En bouclant le tour de table financier, nous envoyons un message clair : la mobilisation locale paie, le projet de ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan avance », déclare Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Ce jeudi 2 septembre, les partenaires du projet ont validé la répartition des financements pour la réalisation de sa première phase, « une étape décisive qui vient confirmer l’avancée du dossier dans la perspective d’un lancement de l’enquête publique en fin d’année 2021 », se réjouissent les services de la préfecture d’Occitanie dans un communiqué de presse.

Un protocole de financement bientôt signé

Les collectivités concernées par l’arrivée de cette nouvelle ligne financeront à 40 % les 2 milliards d’euros de la première phase du projet. L’État en versera autant et l’Europe 20 %. « Cet engagement collectif sera matérialisé dans un protocole de financement du projet dans les toutes prochaines semaines après les délibérations des collectivités », annonce le préfet Étienne Guyot. Le coût total de la LGV Montpellier – Perpignan est estimé à 6,12 milliards d’euros. Pour Carole Delga, elle est « essentielle pour l’Occitanie et son littoral en matière de mobilités, d’emplois et d’environnement ».

