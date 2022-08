Sécheresse. Nouvelles mesures de restrictions d’eau dans le sud-est de l’Hérault

Face à la sécheresse, les bassins versants de l’Argent-Double, de l’Aude aval et du Canal du Midi, situés au Sud-est de l’Hérault, sont placés en “alerte renforcée”, ce qui implique des nouvelles restrictions d’eau. Il est désormais interdit de remplir sa piscine, de laver sa voiture en dehors des stations ou encore d’arroser sa pelouse.

De nouveaux bassins passent en “alerte renforcée” dans l’Hérault, ce qui implique des nouvelles restrictions d’eau. CC annawaldl – pixabay

Les mesures de restrictions en eau s’intensifient dans l’Hérault. La préfecture annonce que les bassins versants de l’Argent-Double, de l’Aude aval et du Canal du Midi, situés au Sud-est du département, à proximité de Béziers et de Siran, sont désormais en “alerte renforcée”. Comme dans la majeure partie des bassins du territoire, à savoir le Vidourle, l’Hérault, la Lergue, l’Orb, le Jaur et la nappe des sables de l’Astien (eaux souterraines), les usages de l’eau sont limités.

La quasi-totalité de l’Hérault est désormais placée en alerte renforcée à cause de la sécheresse © Préfecture de l’Hérault

Interdiction de laver les voiries, arrêt des fontaines…

Ce passage en “alerte renforcée” entraîne l’application de nouvelles mesures de restrictions d’usages de l’eau jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, il est strictement interdit de remplir sa piscine, à l’exception d’une première mise en eau, de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles (à l’exception des véhicules ayant une obligation sanitaire ou technique comme les bétonnières), et d’arroser sa pelouse.

Les espaces verts publics, les jardins d’agrément et les terrains de sport, aussi, ne peuvent plus être arrosés. De même, le lavage des voiries (sauf impératif sanitaire) est désormais proscrit. Les fontaines à eau et les douches de plages ont également cessé de fonctionner. Les jardins potagers et les terrains de golf ne peuvent être arrosés qu’entre 20h et 8h. En cas de non-respect de ces mesures, les particuliers s’exposent à une amende pouvant atteindre 1 500 euros.

Passage en “alerte” du bassin versant de l’Agout

Le bassin versant de l’Agout, jusque-là en “vigilance”, est désormais en “alerte”. Les mesures de restrictions d’eau sont moins conséquentes que celles du niveau d’ “alerte renforcée”, mais restent importantes. Il est ici aussi interdit de remplir sa piscine, de laver sa voiture hors d’une station et de faire fonctionner les fontaines. Par contre, il est possible d’arroser les pelouses, terrains de sport, terrains de golf et autres espaces verts entre 20h et 8h du matin. Pour rappel, les bassins versants de la Cesse, de la lagune de l’étang de l’Or, du Lez et les eaux souterraines du bassin de Castries sont également en “alerte”.