Sécheresse. Interdiction de laver sa voiture dans une grande partie de l’Hérault, placée en alerte renforcée

La baisse des débits des cours d’eau et la sécheresse des sols dans l’Hérault obligent le comité de gestion de la ressource en eau du département à renforcer les niveaux d’alerte dans une majeure partie du territoire. Ainsi, les mesures de restrictions de l’eau se durcissent.

Face à la sécheresse, une grande partie de l’Hérault est placée en alerte renforcée. Il est donc interdit d’arroser son jardin la journée CC pixabay

Dès la mi-juillet, le comité de gestion de la ressource en eau dans l’Hérault tirait la sonnette d’alarme quant à la situation critique de sécheresse du bassin versant du Virdoule. Celui-ci avait été placé en alerte “renforcée”, impliquant ainsi des restrictions d’usage de l’eau dans le secteur.

Suite à une nouvelle réunion lundi 25 juillet, le comité alerte à nouveau : « Les conditions météorologiques particulières du mois de juillet (le deuxième plus chaud dans l’Hérault après celui de juillet 2006) et l’état de sécheresse très marqué des sols superficiels, proche des records secs pour la période, conduisent à renforcer la limitation des usages en eau dans le département ».

Face à la sécheresse, les trois quarts de l’Hérault en alerte renforcée

Le niveau des nappes souterraines baisse à un rythme proche des normales de saison. Mais ce qui inquiète les experts, c’est bel et bien la chute des débits de la quasi-totalité des cours d’eau du département. De plus, Météo France prévoit encore de très fortes chaleurs dans les prochains jours et une absence de précipitations significatives dans les prochaines semaines.

Le préfet du département a donc décidé de placer en alerte renforcée les bassins versants de l’Hérault (Hérault amont, Lergue et Hérault aval) et de l’Orb (Orb amont, Jaur, Orb aval et axe Orb soutenu). Par ailleurs, le Lez reste en alerte simple.

La majeure partie de l’Hérault est placée en alerte renforcée, en orange, à cause de la sécheresse © Préfecture de l’Hérault

Interdiction de laver sa voiture, de remplir sa piscine, d’arroser son jardin la journée…

Le passage des bassins versants de l’Hérault et de l’Orb en alerte renforcée implique un durcissement des restrictions d’eau dans ces secteurs.

– Il est interdit : de remplir sa piscine privée, de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles, d’arroser les espaces verts et les espaces sportifs dans les villes, de laver les voiries ou encore de faire fonctionner les douches de plage.

– Il est interdit, entre 8h et 20h : d’arroser ses jardins potagers ou encore les terrains de golf (à l’exception des greens et des départs).

– Il est interdit, entre 11h et 20h : l’irrigation agricole (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau ou pour les productions spécialisées, très dépendantes en eau et fragiles).

La rive héraultaise du Virdoule fait également l’objet d’une interdiction d’irrigation le jour entre 8h et 20h, puis une nuit sur deux (les jours pairs) entre 20h et 8h.