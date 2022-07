Hérault. Nouveau seuil d’alerte sécheresse dans le département

Le comité sécheresse du département de l’Hérault s’est réuni le 11 juillet 2022 et a décidé de mesures de restriction sur le bassin du Vidourle, maintenu en alerte renforcée. D’autres bassins ont également été placés en alerte.

Plusieurs bassins versants de l’Hérault sont placés en alerte à la sécheresse (illustration). Crédit photo : blackwarrior57 – CC BY-NC-ND.

L’état des ressources en eau est critique dans le bassin du Vidourle. Pour faire face, le comité de gestion de la ressource en eau du département de l’Hérault, aussi appelé comité sécheresse, s’est réuni le 11 juillet 2022.

Il constate « une situation sur l’ensemble des cours d’eau du département très tendue, avec des assecs inédits pour la saison sur certains secteurs ». En effet les faibles précipitations du mois de juin et la recharge tardive des nappes causée par les grosses précipitations du mois de mars n’ont pas permis de contrebalancer les fortes températures.

Une situation qui ne devrait pas s’arranger dans les prochains jours avec des pics de chaleurs attendus. Selon les prévisions de Météo France, les températures devraient rester au dessus des normales de saison, et peu de précipitations hydrateront les sols.

Restrictions supplémentaires dans l’Hérault face à la sécheresse

Un bassin versant est particulièrement surveillé et maintenu en alerte renforcée, celui du Vidourle. Il fait l’objet de restrictions supplémentaires. L’irrigation au goutte-à-goutte y est autorisée uniquement la nuit (de 20h à 8h), un jour sur deux.

En effet les interdictions listées par arrêté préfectoral du 20 juin 2022 s’appliquent à toutes les communes concernée par l’alerte renforcée. Elles visent par exemple l’arrosage des jardins potagers, des golfs, et même des cultures.

Plusieurs autres bassins versants ont été placé en alerte “simple”, ceux : de la lagune de l’étang de l’Or, du Lez et de la Mosson (hors axe soutenu), de l’Hérault (Hérault amont, Lergue et Hérault aval), de l’Orb (Orb amont, Jaur, Orb aval et axe Orb soutenu), de l’Aude aval, de l’Argent double et de l’Ognon, de la Cesse et le Canal du Midi.