Neige : suspension partielle des transports scolaires dans l’Hérault

Les transports scolaires sont suspendus en partie dans l’Hérault à cause de la neige ce vendredi 20 janvier. Quatre secteurs sont concernés.

Les transports scolaires sont suspendus sur une partie de l’Hérault à cause de la neige CC Patrick Nouhailler’s

Votre commune est peut-être concernée par cette suspension. Les transports scolaires ne circulent pas sur une partie de l’Hérault à cause de la neige ce vendredi 20 janvier. Le territoire n’a pas été épargné par les précipitations neigeuses hier.

Après la #Dordogne, l'un des départements les plus touchés par la neige est l'#Hérault ce soir. La couche atteint près de 10 cm aux Aires situés à 200 m d'altitude. https://t.co/kYXxWsVpsD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 19, 2023

Selon la Chaîne Météo, il était en effet l’un des départements les plus touchés par la neige jeudi soir, après la Dordogne. Près de 10 cm sont même tombés aux Aires à 200 m d’altitude. Et il y a eu quelques traces de neige dans les plaines montpelliéraines.

Où les transports scolaires sont-ils suspendus ?

Sauf que ces précipitations entraînent des perturbations, notamment sur le réseau routier du département. « Les cumuls de neige tombés sur certains secteurs exposés du département rendent les routes impraticables et dangereuses », indique Hugues Moutouh, le préfet de l’Hérault.

Il a ainsi décidé de suspendre les transports scolaires pour toute la journée, mais partiellement. En effet, seuls quatre secteurs sur quatorze sont concernés. Voici lesquels : Lodève, Bédarieux – Saint Gervais, St Pons de Thomières – Olargues et enfin, Olonzac – Saint Chinian.

Fin de la vigilance orange neige dans l’Hérault

Pour information, la vigilance orange pour neige et verglas est désormais levée dans l’Hérault. Météo France ne prévoit pas de nouveau des précipitations neigeuses ce vendredi sur le département. Il fera d’ailleurs grand soleil cette après-midi.

Et les températures vont légèrement remonter. Elles ne dépasseront pas les 10°C, mais il faut tout de même s’attendre à 9°C à Sète et 8°C à Lunel. Il fera plus frais à l’Est, notamment Saint-Pons-de-Thomières. En effet, le thermomètre ne dépassera pas les 3°C.